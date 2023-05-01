Голодал, ходил в синяках и следил следователь: Демин рассказал о своем тяжелом детстве

Ведущий Слава Демин поделился личной драмой, которую ему пришлось пережить в раннем детстве.

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Слава Демин / instagram.com/slavademin_official

Украинский телеведущий Слава Демин рассказал о том, как над ним в детстве издевалась его родная мама.

Об этом он рассказал в интервью на телеканале ТЕТ в программе "Ближе к звездам" на YouTube.

По словам Демина, мама сильно избивала Демина в детстве, даже если тот ничего не делал. "Ну ты же все равно что-нибудь сделаешь", - говорила она и снова била.

видео дня

Демин вспоминает историю из детства, когда в свои 10 лет ему нужно было ходить на массаж. Когда он в кабинете снял футболку, массажистка не поверила своим глазам. Все тело маленького Демина было синим. На вопрос о том, что с ним случилось, мальчик постеснялся сказать правду и просто соврал, что упал.

Он также рассказывает о том, что ему буквально приходилось голодать. "Открываешь холодильник, а там две картошки", - говорит он.

Ведущий также вспоминает, что мама-абьюзер, которая работала в МВД, приставляла следователя, чтобы тот следил за маленьким Славой. Тот в свою очередь не хотел учится и прогуливал школу, катаясь на электричках.

По словам Демина, его самый родной человек - это его бабушка, которая практически вырастила его.

Видео о том, какое тяжелое детство было у Славы Демина

Напомним, ранее Слава Демин после новостей о серьезном романе с одной известной коллегой, решил сыграть на любопытстве поклонников, и раскрыть о своей личной жизни еще более пикантный факт.

Так Демин на своей странице в Instagram признался, что стал объектом интимного интереса одного очень известного мужчины, который даже делал ведущему неприличные предложения.

Ранее также Слава Демин рассказал о состоянии певца Олега Винника у своих знакомых. "Олег Винник продолжает лечиться в Германии, а именно в Берлине. Стало известно, что именно там певец проходит лечение. Какое именно лечение, и что за болезнь у Олега - неизвестно. Но состояние, скорей всего, настолько тяжелое, что оно не может появиться на людях", - сказал ведущий.

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