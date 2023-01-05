Слава Демин раскрыл откровенные подробности романа с известной ведущей

Ведущий Люкс ФМ заинтриговал поклонников новой порцией информации о своей бурной личной жизни.

Слава Демин рассказал про роман с известной ведущей / instagram.com/slavademin_official

Украинский ведущий Слава Демин вступил новую эру откровенности со своими поклонниками: предложил сыграть в "правда или ложь" - называл факты о себе и предлагал им угадать, было ли это на самом деле.

Так шоумен, который в прошлом году закончил 13-летние отношения с супругой, на своей странице в Instagram рассказал, что у него был роман с известной ведущей.

Более того, они даже успели пожить вместе несколько месяцев. По признанию Демина, отношения между ними были очень теплыми, но возлюбленные не сошлись характерами на почве быта.

После очередной размолвки ведущая, которая осталась не названной, съехала на другую квартиру. Однако на этом общение Демина с бывшей подругой не закончилось.

Шоумен рассказал, что все еще пользуется ее расположением, и однажды даже жил у нее несколько дней, пока решал собственный квартирный вопрос.

Слава Демин рассказал про роман с известной ведущей / instagram.com/slavademin_official

Ранее украинский актер, звезда сериала Крепостная, Тарас Цымбалюк, который в начале полномасштабной войны в Украине объявил о расставании с супругой, рассекретил личность новой возлюбленной.

Также певица Светлана Лобода показала редкое фото младшей дочери Тильды, отцовство которой приписывали Тилю Линдеману, фронтмену группы Rammstein.

Другие новости: