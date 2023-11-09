Дочь Ани Лорак расплакалась в Стамбуле: что случилось

Бывший муж Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, поразил своих поклонников откровенностью и эмоциональностью в новом видео, которым он поделился на своей странице в Instagram. В этом ролике Мурат провожает свою дочь, 12-летнюю Софию, на самолет, а их прощание в аэропорту не обошлось без слез.
В видео, снятом в аэропорту Стамбула, Мурат провожает Софию на самолет. Сцена прощания вызвала слезы у девочки и она обняла отца в последний раз перед вылетом.
Мурат также поделился моментами совместного времяпрепровождения с дочерью в аэропорту, где они играли и смеялись в ожидании полета. Экс-муж Ани Лорак также показал в видео, как они с Софией наслаждались бургерами от шеф-повара.
Что известно о личной жизни Мурата Начаджиоглу
Следует отметить, что София провела несколько недель вместе с отцом в Турции, где Мурат перенес плановую операцию. В этот же период появилась информация о кризисе в личной жизни Налчаджиоглу. По слухам, Мурат и его избранница, визажистка Лилия, разошлись всего через четыре месяца после их свадьбы.
Причины этого разрыва остаются неизвестными общественности. Даже в социальных сетях они отписались друг от друга и удалили все совместные фото, включая фотографии со свадьбы.
Напомним, в Instagram, Мурат Налчаджиоглу поделился взглядом на то, что вызвало изменения в его отношениях с Лилией Реус. Он заявил, что это не произошло из-за того, что "один из партнеров был плохим, а другой хорошим, или из-за неверности одного из них другому". Мурат убеждает, что, возможно, у двух людей просто разные мировоззрения и ожидания от жизни, возможно, у них разные миссии, которые они берут на себя в жизни.
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