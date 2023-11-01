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Лорак залайкала пост бывшего мужа о разводе

Алена Кюпели
1 ноября 2023, 21:53
Почему-то развод Началджиоглу со второй женой каким-то образом влияет на их общую дочь Софию.
Мурат Налчаджиоглу, Ани Лорак, свадьба
Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак теперь просто родители для своей дочки / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Бывший муж певицы-запроданки Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, который судя по слухам, снова холостяк, снова обратился к своим фоловерам и поднял тему своего расставания с молодой женой.

Пост Началджиоглу лайкнула и его бывшая жена, певица-запродана Ани Лорак.

По словам турецкого гражданина, ситуация в семьях людей может меняться по многим причинам.

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"Пожалуйста, не придумывайте разные вещи на основе тех ситуаций, которые вы сами пережили, или новостей, которые вы услышали в социальных сетях. Дело может быть не так, как вы думаете. Вы могли предположить, что один из партнеров плохой, а другой хороший, или один из них изменил другому. Может быть, что у двух людей разные взгляды на жизнь и их ожидания от жизни совершенно отличаются. Может они имеют разные миссии в жизни", – сообщил бывший муж Лорак.

Более того, он тут же встал на защиту своей дочери от Ани Лорак Софии, на которую, эта ситуация каким-то образом якобы влияет.

"Но в этот раз эта деморализация касается моей любимой дочери, поэтому я решил, что отреагирую", – добавил он.

Началджиоглу снова оправдывается за личную жизнь
Началджиоглу снова оправдывается за личную жизнь / Скриншот Instagram/muratnalca

Как на дочь Лорак и Началджиоглу влияет эта ситуация - непонятно. Однако пост пришелся по душе одной из самых больших предательниц Украины - Ани Лорак, которая, к слову, устраивает свою личную жизнь с йога-инструктором.

Она даже лайкнула пост своего бывшего мужа.

Напомним, спустя 4 месяца официального брака в СМИ стали ходить слухи о том, что Реус и Налчаджиоглу больше не вместе. Эти сплетни подогрела Лилия: ранее ее страница в Instagram пестрела совместными фото с Муратом, а в шапке ее профиля была подпись, что она является его женой, со ссылкой на его блог.

Ранее также Мурат Налчаджиоглу уже комментировал возможное расставание со своей новой женой, свадьбу с которой он сыграл буквально 4 месяца назад.

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Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу новости шоу бизнеса
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