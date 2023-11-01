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Экс-супруг Ани Лорак прокомментировал причины расставания со второй женой

Анна Подгорная
1 ноября 2023, 12:11
Мурат Налчаджиоглу отметил, что сплетни вокруг их с Лилией Брака беспокоят его дочь от Лорак.
Мурат Налчаджиоглу, Лилия Реус
Мурат Налчаджиоглу назвал возможные причины расставания с Лилией Реус / коллаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налчаджиоглу, турецкий бизнесмен и бывший муж Ани Лорак, взял украинскую визажистку Лилию Реус в жены в начале июня после трех лет отношений. На протяжении этого времени в паре царила идиллия, но после свадьбы в их отношениях что-то пошло не так.

Поклонники обратили внимание, что супруги отписались друг от друга в социальных сетях и перестали делиться совместным контентом. Поползли слухи о том, что Реус и Налчаджиоглу развелись. Причем винить в расставании нередко стали именно Мурата, якобы в отношениях с Лорак он был неверен, а теперь та же проблема настигла и его с Лилией союз.

Сама пара старается хранить молчание относительно того, что происходит с их семейной жизнью. Тем не менее Налчаджиоглу был вынужден прокомментировать, почему "ситуация в семейных делах" изменилась - мужчина пожаловался, что вопрос с Реус, который активно освещают СМИ, ранит его дочь от Лорак.

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На своей странице в Instagram он сообщил, что перемены в его отношениях с Реус произошли не потому, что "один из партнеров плохой, а другой хороший, или один из них изменил другому".

"Может быть, просто у двух людей разные взгляды на жизнь и их ожидания от жизни совершенно отличаются, может у них разные миссии, которую они берут на себя в жизни", - пишет Мурат Налчаджиоглу. Согласна ли с таким видением ситуации Лилия Реус - неизвестно.

Ранее украинская прима-балерина Екатерина Кухар заинтриговала переменами в личной жизни и подогрела слухи про расставание с мужем, премьером Национальной оперы Украины Александром Стояновым.

Также врачи Лилии Ребрик узнали пол будущего ребенка. Ведущая и ее муж, хореограф Андрей Дикий, будут находиться в неведении до гендер-пати, которой они ждут с нетерпением.

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