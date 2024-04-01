Известный украинский актер позвал замуж свою возлюбленную

Украинский актер Богдан Юсипчук принял судьбоносно решение - он сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, певице из Винницы Веронике. Помолвка состоялась во время их совместного отдыха в Таиланде.
Об этом счастливая пара сообщила в своих блогах в Instagram. Они опубликовали трогательное видео, на котором артист встал на одно колено перед ни о чем не подозревающей девушкой во время фотосессии.
Юсипчук попросил Веронику стать его женой в окружении семьи и друзей. Близкие не догадывались, что станут частью такого важного события в жизни влюбленных.
Актер познакомился с будущей невестой через общих знакомых. Про свои отношения пара сообщила в конце января 2022 года.
Смотрите видео, как Богдан Юсипчук делает предложение руки и сердца своей избраннице:
Кто такой Богдан Юсипчук?
Богдан Юсипчук - украинский актер, ведущий, модель. Наиболее известен ролями в фильмах "Тіні незабутих предків" (2013), "Синевир" (2014), "Крути 1918" (2018), "Гола правда" (2020). Имеет титул "Мистер Украина 2014" и "Mister Sea World 2018".
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