Экс-жена Виктора Павлика хотела принять постриг и намекнула на новый роман

Смерть сына и уход мужа привели Ларису Созаеву к желанию уйти в монастырь.

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Лариса Созаева рассказала, как пережила смерть сына и уход мужа / коллаж: Главред, фото: Facebook Лора Созаева

Лариса Созаева - третья жена украинского певца и Народного артиста Украины Виктора Павлика. Супруги расстались, когда их общий сын Павел был болен онкологией. Они были в браке 25 лет.

С 2020 года Павлик состоит в браке с концертным директором, бизнесвумен и блогершей Екатериной Репяховой. Ему удалось создать семью, в то время как Созаева находилась на распутье.

В своем блоге в Facebook женщина призналась, что после ухода мужа и смерти сына она думала посвятить свою жизнь служению Богу. "Было время, когда я думала стать монахиней. Муж ушел. Сын умер. Родственников нет. Друзья сами за себя. Квартиру отбирают. Те силы, которые у меня были для борьбы, закончились. Хотелось просто дзена, покоя, где тебя понимают и поддерживают", - рассказала она.

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Однако отношения бывшей жены Павлика к религии изменились после потери сына. Вера и мудрость, которую она в ней черпала, остались, но она приняла решение дать еще один шанс мирской жизни. И, похоже, ей это удалось. Лариса Созаева намекнула, что больше не одинока.

"Я поняла, что и будучи монахиней покоя не найду, потому что там много женщин. И вот я регистрируюсь на сайте знакомств и знакомлюсь с мужчиной! И моментально все меняется! Потому что он окутал меня спокойствием, уверенностью, тонким юмором, глубоким умом. Верностью. Любовью. Стена, со всех сторон. И я успокоилась!" - написала она.

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