УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Экс-жена Виктора Павлика хотела принять постриг и намекнула на новый роман

Анна Подгорная
27 марта 2024, 15:42
Смерть сына и уход мужа привели Ларису Созаеву к желанию уйти в монастырь.
Виктор Павлик, Павел Павлик, Лариса Созаева
Лариса Созаева рассказала, как пережила смерть сына и уход мужа / коллаж: Главред, фото: Facebook Лора Созаева

Лариса Созаева - третья жена украинского певца и Народного артиста Украины Виктора Павлика. Супруги расстались, когда их общий сын Павел был болен онкологией. Они были в браке 25 лет.

С 2020 года Павлик состоит в браке с концертным директором, бизнесвумен и блогершей Екатериной Репяховой. Ему удалось создать семью, в то время как Созаева находилась на распутье.

В своем блоге в Facebook женщина призналась, что после ухода мужа и смерти сына она думала посвятить свою жизнь служению Богу. "Было время, когда я думала стать монахиней. Муж ушел. Сын умер. Родственников нет. Друзья сами за себя. Квартиру отбирают. Те силы, которые у меня были для борьбы, закончились. Хотелось просто дзена, покоя, где тебя понимают и поддерживают", - рассказала она.

видео дня

Однако отношения бывшей жены Павлика к религии изменились после потери сына. Вера и мудрость, которую она в ней черпала, остались, но она приняла решение дать еще один шанс мирской жизни. И, похоже, ей это удалось. Лариса Созаева намекнула, что больше не одинока.

"Я поняла, что и будучи монахиней покоя не найду, потому что там много женщин. И вот я регистрируюсь на сайте знакомств и знакомлюсь с мужчиной! И моментально все меняется! Потому что он окутал меня спокойствием, уверенностью, тонким юмором, глубоким умом. Верностью. Любовью. Стена, со всех сторон. И я успокоилась!" - написала она.

Ранее популярная голливудская актриса, звезда фильма "Дьявол носит Прада" Энн Хэтэуэй, рассказала про выкидыш. Трагедию ей пришлось переживать на работе, что стало для нее настоящим испытанием.

Также инсайдер из близкого окружения Рианны рассказал, что певица беременна третьим ребенком, пол которого уже якобы известен. Летом 2023 года артистка стала мамой во второй раз.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Виктор Павлик новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Демобилизация после 36 месяцев службы: в ВРУ раскрыли важную правку

Демобилизация после 36 месяцев службы: в ВРУ раскрыли важную правку

16:16 Украина
Россияне обстреляли Харьков КАБами: под ударом - многоэтажки, есть погибшие

Россияне обстреляли Харьков КАБами: под ударом - многоэтажки, есть погибшие

16:08 Украина
Стало известно, в каком статусе французские войска могут появиться в Украине

Стало известно, в каком статусе французские войска могут появиться в Украине

15:53 Украина
Все главные новости

Популярное

«Вмазала сестре-предательнице»: сестра Королевой вышла с флагом Украины 15995

"Вмазала сестре-предательнице": сестра Королевой вышла с флагом Украины

Гороскоп Таро на апрель 2024: Козерогам - страх, Водолеям - перемены, Рыбам - прибыль 4167

Гороскоп Таро на апрель 2024: Козерогам - страх, Водолеям - перемены, Рыбам - прибыль

«Мы разные»: путинист Иосиф Пригожин высказался о разводе с Валерией 3844

"Мы разные": путинист Иосиф Пригожин высказался о разводе с Валерией

В СМИ «слили» настроения Кремля по бойне в Крокусе : Захарова устроила вой 3267

В СМИ "слили" настроения Кремля по бойне в "Крокусе": Захарова устроила вой

Последние новости

16:17

Привел, как жену: бывший муж Ани Лорак выгулял любовницу в Киеве

16:16

Демобилизация после 36 месяцев службы: в ВРУ раскрыли важную правку

16:10

Переживают на солнечном берегу: блогерша Пренткович с бойфрендом оказались в Португалии

16:08

Россияне обстреляли Харьков КАБами: под ударом - многоэтажки, есть погибшие

15:53

Стало известно, в каком статусе французские войска могут появиться в Украине

Европа может отправить войска в Украину, чтобы контролировать развал РФ – СамусьЕвропа может отправить войска в Украину, чтобы контролировать развал РФ – Самусь
15:42

Экс-жена Виктора Павлика хотела принять постриг и намекнула на новый роман

15:36

"За время войны такого не видели": в 3 ОШБр рассказали о потерях РФ возле Авдеевки

15:29

Сколько Британия могла бы провоевать с РФ: в The Telegraph узнали сроки и детали

15:27

Гороскоп на апрель 2024: что можно и чего категорически нельзя делать

Реклама
15:26

Когда в Украине ударит +22 градуса: синоптик назвала дату

15:24

Принц Гарри попал в уголовное дело: появились детали

14:49

В Николаеве раздаются мощные взрывы: враг нанес удар баллистикой по городу

14:39

"Без комментариев": на концерте Приходько случилась "огромная трагедия"

14:27

"Это невероятно быстрое оружие": в Воздушных силах объяснили, как сбивают "Цирконы"

14:21

В числе первых: под каким номером Украина выступит на Евровидении-2024

14:04

Что "видит почти каждый" перед смертью: медсестра назвала единственную вещь

13:22

Несчастный случай: обездвиженная Алена Шоптенко попала в больницу

13:17

Надо найти цифру 2 среди букв за 5 секунд: чрезвычайно сложная загадка

13:13

"Самый привлекательный" Гнатковский раскрыл подробности о съемках в "Довбуше"

13:10

Ракетный удар по Украине: Гуменюк оценила угрозу обстрела ракетами "Циркон"

Реклама
12:58

Одно лицо с Леонтьевым: как выглядит 70-летняя жена певца

12:26

"Нужно рисковать": астролог назвал самые прибыльные дни апреля 2024Видео

12:21

Размягчит и разрушит: эксперт назвал лучшее средство от известкового налета

12:13

Серьезный удар: в ВМС назвали количество уничтоженных и поврежденных кораблей РФ

12:09

"Была безумной": вдова Кузьмы Скрябина рассказала про личную жизнь сейчас

12:03

Заявления Макрона об отправке войск в Украину разозлили Вашингтон - Bloomberg

12:00

"Не все страны понимают, что действовать надо срочно": в МИД Швеции сказали, как остановить РФ

11:51

"Мы разные": путинист Иосиф Пригожин высказался о разводе с Валерией

11:34

Угроза наступления РФ на Харьков: генерал ВСУ оценил ситуацию на границе

10:53

Китайский гороскоп на завтра 28 марта: Козлам - обман, Змеям - перемены в судьбе

10:50

Астролог назвал самые опасные дни апреля: "Есть угроза смертей"Видео

10:38

"Не поощряем и не поддерживаем": в США удивили позицией насчет ударов по НПЗ РФ

10:30

Когда не стоит игнорировать воздушную тревогу: замминистра назвал опасный день

10:11

"Отдала все, что было": предательница Лолита на грани нищеты

10:05

Долетает до Киева за 3 минуты и разносит дом в щепки: чем опасна ракета "Циркон"

09:57

Не для наступления: в ISW назвали причину создания в РФ военных резервов

09:53

"Действует как разъяренный террорист": эксперт рассказал об изменении тактики ударов РФ

09:46

"Процедура началась": Алла Пугачева пополнит список иноагентов в РФ

09:40

Парень-сантехник эффектно отомстил девушке после расставания

09:40

Гороскоп на завтра 28 марта 2024: Девам - прибыль, Тельцам - полезное знакомство

Реклама
09:09

Церковный праздник 28 марта: что запрещено делать на преподобного Илариона

08:53

Байден назвал Путина "мясником" и сказал, как защитить Украину

08:40

Лукашенко "подорвал" ложь Путина о причастности Украины к теракту – ISW

08:10

Ракетные обстрелы участятся: к чему готовиться украинцаммнение

07:51

ВСУ вернули позиции возле Синьковки: в ISW рассказали, как изменилась ситуация на фронте

07:35

Только люди с орлиным зрением смогут найти лошадь в лесу за 7 секунд: загадка на скорость

06:54

Террор с акцентом на Киев: в ВСУ рассказали о новой тактике российских обстрелов

06:10

Теракт в Москве и первый залп войны Путинамнение

05:40

Гороскоп Таро на апрель 2024: Козерогам - страх, Водолеям - перемены, Рыбам - прибыльВидео

04:40

Украинская ракета "Нептун" стала опаснее: что пишут в СМИ

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять