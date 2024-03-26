Популярная голливудская актриса рассказала про выкидыш

Актриса призналась, что ей было тяжело делать вид, что с ней все хорошо.

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Энн Хэтауэй потеряла ребенка / Коллаж Главред, фото Pixabay, Википедия

Голивудская актриса и звезда фильма "Дьявол носит Прада" Энн Хэтэуэй рассказала, что у нее случился выкидыш, прежде чем она родила двоих сыновей от своего мужа Адама Шульмана.

По информации Page Six, звезда "Дневников принцессы" откровенно рассказала о своем пути к зачатию, а также о том, что ее потеря произошла в 2015 году во время ее внебродвейской пьесы "Gounded".

"С первого раза у меня не получилось", — объяснила она. "Я играла в спектакле, и мне приходилось рожать на сцене каждый вечер", - говорит она.

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Кто такая Энн Хэтэуэй Энн Хэтэуэй — американская актриса и певица. Обладательница премий "Эмми", "Золотой глобус", Премии Гильдии киноактёров США, BAFTA и "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме-мюзикле "Отверженные". По данным Википедии, Энн вошла в список Forbes Celebrity 100 в 2009 году.

41-летняя Хэтэуэй рассказала, что рассказала о выкидыше группе своих друзей, которые пришли навестить ее за кулисами после одного из ее выступлений.

"Было слишком тяжело держать это в себе, когда я была на сцене и притворялась, что все в порядке", — продолжила она.

Размышляя о беременности своим первым сыном, актриса, похоже, намекнула, что стала сочувствовать другим, страдающим от бесплодия.

"Очень трудно так сильно чего-то хотеть и задаваться вопросом, не делаешь ли ты что-то не так", — продолжила актриса.

Напомним, ранее голливудская дива Энн Хэтэуэй восхитилась Владимиром Зеленским после его речи на Берлинале и назвала его "героем нашего времени".

Напомним, ранее сообщалось о том, что легендарные британские и голливудские актеры Бенедикт Камбербетч и Джуд Лоу помогли собрать солидную сумму для закупки машин скорой помощи для украинских медиков.

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