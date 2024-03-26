Рианна беременна в третий раз и известен пол малыша - СМИ

Близкие к популярной певице Рианне люди сообщили, что она и ее бойфренд ASAP Rocky ждут третьего ребенка, и на этот раз это якобы девочка.
По информации mediatakeout.com, Рианна последние несколько дней находилась в карибской стране Теркс и Кайкос, наслаждаясь частным отдыхом со своими друзьями и членами семьи. И во время этой поездки Рианна якобы призналась своей семье, что она снова беременна.
"Один человек, который был с Рианной на отдыхе, рассказал, что на этот раз Рианна и Рокки ждут девочку. Все так взволнованы", - пишет СМИ.
Кто такая Рианна
Рианна - популярная барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер, модный дизайнер и филантроп. В 16 лет переехала в США, чтобы начать карьеру певицы. Позже она подписала контракт с Def Jam Recordings.
По информации Википедии, Рианна является одним из самых продаваемых артистов всех времён вследствие продажи более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов. Она самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100.
12 февраля 2023 года Рианна выступила в перерыве "Супербоула". Это было первое выступление Рианны за последние годы. Новых песен певица не представила.
Она родила двух детей от американского рэппера ASAP Rocky.
Отметим, что у Рианны и отца ее ребенка, суперзвезды хип-хопа, уже есть двое сыновей, поэтому дочь является долгожданным дополнением к их растущей семье.
Напомним, ранее Рианна, которая во второй раз стала матерь, наконец-то рассекретила имя малыша. Необычное имя второго ребенка Рианны и A$AP Rocky стало известно через месяц после рождения певицы. 35-летняя певица и 34-летний рэпер назвали своего сына Риот Роуз Майерс, согласно свидетельству о рождении.
Напомним, ранее в сети уже была информация о том, что Рианна во второй раз стала мамой и даже якобы родила дочь. Между тем, эти слухи оказались неправдой.
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