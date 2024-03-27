Соломия Витвицкая показала редкое фото с бойфендом-военным

Влюбленная парочка поддерживает друг друга даже на расстоянии.

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Соломия Витвицкая и Алексей Ситайло - ведущая показала возлюбленного / коллаж: Главред, фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Украинская ведущая Соломия Витвицкая в феврале сообщила, что пребывает в отношениях с бывшим председателем суда в Сумской области, а ныне - военным Алексеем Ситайло. Вопреки слухам о том, что их роман начался, когда мужчина еще был женат на другой, их пара кажется крепкой и очень влюбленной.

Витвицкая не раз признавалась - их чувства еще свежи, но из-за того, что любимый на фронте, многие важные моменты им приходится "проживать" на расстоянии. Так успехами Ситайло ей приходится радоваться по видеосвязи.

Недавно ведущая в своем блоге в Facebook опубликовала редкий снимок с возлюбленным - скриншот их беседы. Военный рассказал избраннице, что получил новое воинское звание.

видео дня

Алексей Ситайло стал старшим лейтенантом, с чем Соломия его искренне поздравила. "Поздравляю с еще одной звездой! Старший лейтенант! Горжусь", - написала Витвицкая. К поздравлениям также присоединились поклонники и подписчики ведущей.

Соломия Витвицкая и Алексей Ситайло - ведущая показала возлюбленного / коллаж: Главред, фото: facebook.com/solomiya.vitvitska

Кто такая Соломия Витвицкая? Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

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