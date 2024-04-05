Молодой папа Козловский рассекретил свою военную зарплату и должность в ВСУ

Военная служба - далеко не единственный источник доходов артиста.

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Виталий Козловский рассказал про службу и зарплату в ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Украинский певец Виталий Козловский сегодня признался, что стал папой. В интервью для Рамины Эсхакзай артист рассказал, на какие деньги обеспечивает жену и ребенка, а также чем сейчас занимается в рядах ВСУ.

Летом 2023 года Козловский был мобилизован. Сперва он служил артиллеристом в Национальной гвардии в бригаде быстрого реагирования "Рубеж", позже его перевели Национальный президентский оркестр. Он - рядовой солдат и занимает должность водителя.

Виталий признается: его военная зарплата не очень высокая. Содержать семью ему позволяют накопления.

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"Трудно выжить на зарплату военного? Слава Богу у меня есть что-то в запасе, потому что было бы очень грустно. В первый год войны была одна-две работы за символические деньги. 2021 год – год эмоционального прорыва, я очень долго себя искал, и наконец нашел. Появились песни "Мала танцюй", "Лікар" и она дала большой прорыв. После смерти папы, я два месяца без перерыва ездил на концерты, и благодаря этому я мог жить. До сих пор что-то есть", - рассказал Виталий Козловский.

Кто такой Виталий Козловский? Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

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