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Виталий Козловский впервые стал отцом - пол ребенка и первые подробности

Анна Подгорная
4 апреля 2024, 15:57обновлено 4 апреля, 16:37
Жена певца, его менеджер Юлия Бакуменко, недавно подарила ему первенца.
Виталий Козловский
Виталий Козловский сообщил о рождении первенца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Украинский певец Виталий Козловский осуществил свою заветную мечту. 39-летний музыкант впервые стал отцом. Счастливое событие произошло еще 25 февраля.

В начале марта артист сообщил, что женился, однако личность жены скрыл. Позже, релизом клипа "Рубеж" он анонсировал, что в их семье скоро появится потомство.

Сегодня на интервью у Рамины Эсхакзай он подтвердил сразу два слуха: его женой стала его пиар-менеджер Юлия Бакуменко, и именно она подарила ему первенца. Виталий Козловский - гордый отец мальчика, и даже присутствовал на родах.

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Артист узнал, что станет отцом, когда шла его третья неделя на службе. Когда Юлия прислала ему фото теста на беременность и снимок УЗИ, певец был шокирован: "Единственное, что я ответил ей, когда узнал, это: "Ого".

Сына счастливые родители назвали Оскаром. Имя придумал Виталий. "Недавно Украина получила "Оскар", и имя моего сына было на устах миллионов людей. Мы назвали его Оскар - это наша награда. Я когда-то давно был в гостях у мамы в Италии, там одна наша украинка назвала своего сыночка Оскаром. Я воспринимаю все фонетически, и мне это так запало в душу", - признается Козловский.

Виталий Козловский с сыном
Виталий Козловский сообщил о рождении первенца / instagram.com/vkozlovsky_music

Кто такой Виталий Козловский?

Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).

Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

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Ранее стало известно, что известный украинский актер Богдан Юсипчук позвал замуж свою возлюбленную, отношения с которой он начал в январе 2022 года. Помолвка состоялась во время отдыха в Таиланде.

Также невеста украинского певца Parfeniuk, блогерша Симбочка, показала первые фото артиста с первенцем. Пара не только раскрыла пол и имя младенца, но и показала, как он выглядит.

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