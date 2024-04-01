Невеста Parfeniuk показала первые фото артиста с первенцем

Симбочка разделила с поклонниками семейную идиллию, которая царила в родильной палате.

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Parfeniuk с дочерью - первые фото дочери Парфенюка и Симбочки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/parfeniuk_13

22-летний украинский певец Parfeniuk (Илья Парфенюк) 31 марта впервые стал отцом. Дочь Софию артисту подарила его невеста - украинская блогерша Симбочка (настоящее имя - Карина).

Она же поделилась первыми снимками молодого папы с младенцем. В своем блоге в Instagram Симбочка показала трогательные моменты знакомства Парфенюка с дочерью.

На фото он бережно держит девочку на руках, а также наблюдает за ней в колыбели, пока уставшая после родов Карина отдыхает.

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Про беременность Симбочки стало известно в декабре 2023 года. Ранее летом пара обручилась, однако сыграть свадьбу до рождения дочери не успела.

Parfeniuk с дочерью - первые фото дочери Парфенюка и Симбочки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/simbochkka

Кто такой Parfeniuk? Parfeniuk (Парфенюк Илья Андреевич) - украинский певец и автор песен. Популярен благодаря социальной сети TikTok, в которой он делится своими треками. На данный момент на его счету 2 видеоклипа и 8 синглов, последний из которых - Дякую - он посвятил дочери.

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Ранее стало известно, что известный украинский актер Богдан Юсипчук позвал замуж свою возлюбленную, отношения с которой он начал в январе 2022 года. Помолвка состоялась во время отдыха в Таиланде.

Также фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук показал редкое фото красавицы-мамы. Вместе со Светланой Александровной артист посетил свою малую родину.

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