Святослав Вакарчук показал редкое фото красавицы-мамы

Украинский музыкант Святослав Вакарчук про семью говорит редко - в социальных сетях он посвящает посты в основном творческой и общественной деятельности. Меж тем он высоко ценит редкие часы, которые ему удается провести с близкими.
Недавно в его блоге в Instagram появился редкий кадры - сэлфи, на котором вместе с ним позирует мама артиста Светлана Александровна. Вакарчук похвастался, что субботний день он провел в ее обществе в городе Мукачево.
Там Вакарчук родился и провел первые два месяца своей жизни. Сейчас он ездит туда со Светланой Александровной за хорошим настроением и теплыми воспоминаниями.
"Редко удается провести целый день с мамой. Уже традиционно провели эту весеннюю субботу в поездке в родное Мукачево. Спасибо маме за воспоминания и весеннее настроение", - написал лидер Океана Эльзы.
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