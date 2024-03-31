Святослав Вакарчук показал редкое фото красавицы-мамы

В комментариях к снимку поклонники музыканта отмечают его сходство с родной душой, и благодарят Светлану Александровну за талантливого сына.

https://stars.glavred.info/svyatoslav-vakarchuk-pokazal-redkoe-foto-krasavicy-mamy-10554368.html Ссылка скопирована

Мама Святослава Вакарчука - как сейчас выглядит Светлана Вакарчук / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Украинский музыкант Святослав Вакарчук про семью говорит редко - в социальных сетях он посвящает посты в основном творческой и общественной деятельности. Меж тем он высоко ценит редкие часы, которые ему удается провести с близкими.

Недавно в его блоге в Instagram появился редкий кадры - сэлфи, на котором вместе с ним позирует мама артиста Светлана Александровна. Вакарчук похвастался, что субботний день он провел в ее обществе в городе Мукачево.

Там Вакарчук родился и провел первые два месяца своей жизни. Сейчас он ездит туда со Светланой Александровной за хорошим настроением и теплыми воспоминаниями.

видео дня

"Редко удается провести целый день с мамой. Уже традиционно провели эту весеннюю субботу в поездке в родное Мукачево. Спасибо маме за воспоминания и весеннее настроение", - написал лидер Океана Эльзы.

Мама Святослава Вакарчука - как сейчас выглядит Светлана Вакарчук / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская рассказала, как воспитывает приемных дочек. К материнству артистка подходит очень ответственно.

Также жена Виктора Павлика, блогерша и бизнесвумем Екатерина Репяхова, в инвалидной коляске рассказала об операции. Она откровенно призналась, какие проблемы со здоровьем она улаживала.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред