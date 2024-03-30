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Эти вещи травмируют: Могилевская рассказала, как воспитывает приемных дочек

Алена Кюпели
30 марта 2024, 10:31
Певица Наталья Могилевская поделилась своими методами воспитания.
Наталья Могилевская с дочерями
Наталья Могилевская с дочерями / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Народная артистка Украины, певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская рассказала о том, какие методы воспитания являются недопустимыми для нее.

По словам артистки, которую цитирует uworld.news на не использует крик и физическую силу для наказания детей.

"Я не бью и не кричу. Эти вещи травмируют и травмировали меня. И вообще травмируют людей. Я сегодня читаю книги, как нужно воспитывать. И я понимаю, что нормальная спокойная беседа, глаза, которые поняли тебя, это гораздо более быстрый способ, как научить ребенка. Дать по попе, это долгий путь. Из-за травм, из-за оскорблений и других. То есть это детское поведение у родителей", - рассказывает звезда.

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Кто такая Наталья Могилевская?

Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Она также добавляет, что взрослое поведение - другое. "Давай сядем, поговорим, что тебе непонятно. Я для тебя полностью безопасна. Давай так договоримся, я все равно буду тебя любить, что бы ты ни сделала. Чем я могу тебе как родитель, как помочь", - рассказала Могилевская в комментарии для с

Что касается удочерения детей, то певица отмечает, что решение усыновить их - было самым лучшим. "Могу сказать, что это решение было одним из самых прекрасных решений в моей жизни. Первое решение – когда я решила вообще петь. И второе вот это – усыновить две мои девушки. Лучшего решения в жизни я не знаю", – уточняет певица.

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Напомним, ранее во время гастрольной поездки во Львов Наталья Могилевская стала героиней одного из роликов популярной украинской блогерши Маши Батиг, которая, среди прочего, делает обзоры на содержимое звездных сумочек.

Ранее также певица Наталья Могилевская выпустила трогательный клип на трек "Під ковдрою", в котором показала семейную идиллию с мужем и детьми.

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