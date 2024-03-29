Жена Виктора Павлика в инвалидной коляске рассказала об операции

Молодая супруга украинского певца и артиста Виктора Павлика Катерина Репяхова показалась в инвалидном кресле и сообщила о том, что она прошла операцию.
На своей странице в Instagram, она впервые показала, что именно ей делали во время операции.
Так, Репьяхова через несколько часов после операции вышла на связь с подписчиками и поделилась подробностями на странице. По словам жены певца, она перенесла пластику и лечение эрозии шейки матки. Операция длилась два часа.
Она также сообщила о том, что каждой женщине необходимо проходить своевременные обследования для женского здоровья.
"Операция длилась почти два часа, мама уже волновалась. У меня была пластика, а также лечение эрозии шейки матки. На каждые 15 тыс. эрозий одна перерастает в рак. Поэтому девушки, заботьтесь о себе и живите свою лучшую жизнь", - призывает молодая женщина.
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Напомним, ранее жена Виктора Павлика Екатерина Репьяхова вместе с их сыном посетила маму артиста, бабушку Александру, и восхитили общими кадрами.
Ранее женщина рассказала, почему она решила выйти замуж за звезду украинской эстрады. На своей странице в Instagram, она устроила сессию вопросов-ответов с подписчиками. Один из фоловеров спросил Репяхову, почему она решила выйти замуж за артиста, который намного старше ее.
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