22-летний популярный певец впервые стал отцом - известны пол и имя младенца

Симбочка и Парфенюк, уставшие, но счастливые, представили миру своего первенца.

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Parfeniuk и Симбочка стали родителями - кого родила Симбочка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/simbochkka

22-летний украинский певец Parfeniuk (Илья Парфенюк) и его избранница, блогерша Симбочка (настоящее имя - Карина), впервые стали родителями. У пары родилась дочь, которую они планировали назвать Софией.

Симбочка попала в роддом еще 30 марта, однако лишь сегодня к обеду началась активная родовая деятельность. Всего весь процесс занял не более 3 часов.

Блогерша рожала с эпидуральной анестезией. Парфенюк присутствовал при появлении дочери на свет. Обо всем этом Симбочка рассказала в своем блоге в Instagram. Также она выложила ролик после родов, на котором молодые родители впервые показали ребенка.

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Музыкант оказался менее многословным. В социальных сетях он написал всего три слова: "Я теперь батя". За два дня до рождения дочери он выпустил трек "Дякую", который посвятил своей избраннице и ребенку. Там же он раскрыл имя младенца.

Parfeniuk и Симбочка стали родителями - кого родила Симбочка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/parfeniuk_13, instagram.com/simbochkka

Кто такой Parfeniuk? Parfeniuk (Парфенюк Илья Андреевич) - украинский певец и автор песен. Популярен благодаря социальной сети TikTok, в которой он делится своими треками. На данный момент на его счету 2 видеоклипа и 8 синглов, последний из которых - Дякую - он посвятил дочери.

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