22-летний популярный певец впервые стал отцом - известны пол и имя младенца

22-летний украинский певец Parfeniuk (Илья Парфенюк) и его избранница, блогерша Симбочка (настоящее имя - Карина), впервые стали родителями. У пары родилась дочь, которую они планировали назвать Софией.
Симбочка попала в роддом еще 30 марта, однако лишь сегодня к обеду началась активная родовая деятельность. Всего весь процесс занял не более 3 часов.
Блогерша рожала с эпидуральной анестезией. Парфенюк присутствовал при появлении дочери на свет. Обо всем этом Симбочка рассказала в своем блоге в Instagram. Также она выложила ролик после родов, на котором молодые родители впервые показали ребенка.
Музыкант оказался менее многословным. В социальных сетях он написал всего три слова: "Я теперь батя". За два дня до рождения дочери он выпустил трек "Дякую", который посвятил своей избраннице и ребенку. Там же он раскрыл имя младенца.
Кто такой Parfeniuk?
Parfeniuk (Парфенюк Илья Андреевич) - украинский певец и автор песен. Популярен благодаря социальной сети TikTok, в которой он делится своими треками. На данный момент на его счету 2 видеоклипа и 8 синглов, последний из которых - Дякую - он посвятил дочери.
Личная жизнь звезд - последние новости:
Ранее украинская ведущая Соломия Витвицкая показала редкое фото с бойфендом-военным и похвасталась его успехами на службе - Алексей Ситайло получил новое звание.
Также третья экс-жена Виктора Павлика Лариса Созаева рассказала, как хотела принять постриг, и намекнула на новый роман. После ухода мужа и смерти сына в ее жизни настала темная полоса.
Читайте также:
- Наталья Сумская рассказала, как цыганка нагадала ее маме ребенка
- Свадьба века или фикция: инсайдер раскрыл правду про помолвку Леонардо Ди Каприо
- "Не повторяйте чужих ошибок": Реус официально развелась с Налчаджиоглу
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред