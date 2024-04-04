У Рамины Эсхакзай появился новый бойфренд

В апреле 2023 года украинская журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай разорвала помолвку с юристом Евгением Прониным после 5 лет вместе. До этого у нее был пиар-роман с певцом Виталием Козловским.
За последний год поклонники часто интересовались подробностями ее личной жизни, однако интервьюер всегда категорично отрицала какие-либо романтические отношения. До недавних пор.
В ее блоге в Instagram подписчики обратились к Эсхакзай с просьбой показать им ее возлюбленного. Журналистка дала уклончивый ответ.
"После завершения полномасштабного (вторжения). В рамках безопасности нельзя", - написала Рамина. В Сети в этом рассмотрели намек на то, что Эсхакзай больше не одинока, и сердце свое она отдала одному из украинских защитников.
Кто такая Рамина Эсхакзай?
Рамина Эсхакзай - украинская модель, журналистка, интервьюер, блогерша. Принимала участие в телепроектах "Холостяк-5", "Від селянки до панянки", "Богиня шопінгу", "Караоке на Майдані". Автор YouTube-проекта "RAMINA" (ранее - "Ходят слухи"). Снималась в клипах групп Антитела и певца Виталия Козловского.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее стало известно, что украинская певица Виктория Смеюха, она же "черненькая из НеАнгелов", тайно родила первенца. Больше года артистка скрывается от прессы.
Также известная светская журналистка Алина Доротюк назвала самую "зашкварную" украинскую звезду, которая каждым своим действием заставляет ее сегодня недоумевать.
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