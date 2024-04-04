У Рамины Эсхакзай появился новый бойфренд

Целый год журналистка была холостячкой, а теперь заговорила про возлюбленного.

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Рамина Эсхакзай личная жизнь - Рамина нашла нового парня / коллаж: Главред, фото: instagram.com/raminalalala

В апреле 2023 года украинская журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай разорвала помолвку с юристом Евгением Прониным после 5 лет вместе. До этого у нее был пиар-роман с певцом Виталием Козловским.

За последний год поклонники часто интересовались подробностями ее личной жизни, однако интервьюер всегда категорично отрицала какие-либо романтические отношения. До недавних пор.

В ее блоге в Instagram подписчики обратились к Эсхакзай с просьбой показать им ее возлюбленного. Журналистка дала уклончивый ответ.

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"После завершения полномасштабного (вторжения). В рамках безопасности нельзя", - написала Рамина. В Сети в этом рассмотрели намек на то, что Эсхакзай больше не одинока, и сердце свое она отдала одному из украинских защитников.

Рамина Эсхакзай личная жизнь - Рамина нашла нового парня / instagram.com/raminalalala

Кто такая Рамина Эсхакзай? Рамина Эсхакзай - украинская модель, журналистка, интервьюер, блогерша. Принимала участие в телепроектах "Холостяк-5", "Від селянки до панянки", "Богиня шопінгу", "Караоке на Майдані". Автор YouTube-проекта "RAMINA" (ранее - "Ходят слухи"). Снималась в клипах групп Антитела и певца Виталия Козловского.

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