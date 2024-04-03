Даже на сообщения не отвечает: Виктория Смеюха из "НЕАНГЕЛОВ" родила первенца

Украинская певица и бывшая участница дуэта "НЕАНГЕЛЫ" Виктория Смеюха родила первенца, но скрывает информацию от общественности.
Такой информацией поделилась украинская интервьюер Алина Доротюк в программе "Люкс ФМ" со слов своего близкого окружения. Также Алина сообщила, что Виктория сейчас живет в Италии и перестала отвечать на сообщения Доротюк.
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"Она не в России. Насколько мне известно из близкого окружения, что она в Италии. Более того, мне сказали, что это стопроцентная информация, что она родила ребенка. Не знаю, вышла ли замуж. Она сначала мне отвечала, а потом вообще прекратила". ", – поделилась Доротюк.
Сама же певица ни разу не комментировала ситуацию и почти не появляется в соцсетях.
Кто такая Алина Доротюк?
Алина Доротюк - украинская ведущая, интервьюер, журналистка, блогерша. Специализируется на светской журналистике. Принимала участие в создании таких проектов, как "Неймовірні історії кохання", "Неймовірна правда про зірок", "Зірковий шлях". Ведет именной канал на YouTube (124 тыс. подписчиков), в котором выкладывает интервью с известными личностями современной Украины.
Виктория Смеюха - последние новости по теме
Напомним, Слава Каминская и Виктория Смеюха "разошлись" не так мирно и цивилизованно, как пытались показать. Виктория решила нарушить нейтралитет, и заявила - для нее 15 лет работы бок о бок со Славой Каминской были наполнены издевательствами.
Отметим, Виктория Смеюха давно простила Каминскую и уважает ее, а также всю грязь, которая скрывалась за сверкающей обложкой "НеАнгелов", она очень хочет оставить позади.
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