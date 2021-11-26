Драки все же были: Слава Каминская рассказала, как она с Викторией Смеюхой выбила зуб визажисту

Певица вспомнила, как НеАнгелы выясняли отношения на протяжении 15 лет на самом деле.
Больше недели мир украинского шоу-бизнеса лихорадит: один из самых крепких дуэтов отечественной эстрады, группа НеАнгелы, с громом и молниями выясняет отношения.
Оказалось, что Слава Каминская и Виктория Смеюха "разошлись" не так мирно и цивилизованно, как пытались показать. "Черненькая из НеАнгелов" решила нарушить хрупкий нейтралитет, и во всеуслышание заявила - для нее 15 лет работы бок о бок со Славой Каминской были наполнены издевательствами, склоками, избиениями и абьюзом.
"Рыженькая из НеАнгелов" также молчать не стала (до этого свою позицию в конфликте она выражала лишь в социальных сетях), и в интервью Славе Демину рассказала свою версию событий.
Конечно же, перво-наперво всех интересовало, совершала ли Каминская психологическое и физическое насилие над своей коллегой. Напрямую певица отвечать на этот вопрос не стала, однако в ходе беседы стало понятно, что ссорились и мирились, ругались и даже дрались НеАнгелы на равных: у группы были хорошие времена, а были и плохие, когда девушки методично доводили друг друга до белого каления.
Да, драки были. По крайней мере Слава обмолвилась о двух эпизодах:
- Виктория Смеюха наговорила беременной (на 8 месяце) Каминской гадостей в ответ на замечание о сорокаминутном опоздании, из-за чего женщины вцепились друг другу в волосы;
- драка в концертном автобусе - причину Каминская называть отказалась, однако отметила, что точно не помнит, кто именно выбил зуб их визажисту, который бросился разнимать девушек, она или Вика.
Как говорил Лев Толстой: "Когда двое ссорятся, всегда виноваты оба". Похоже интервью Славы Каминской в данном случае отличное тому подтверждение.
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