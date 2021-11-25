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Ведущая Танцев со звездами раскрыла причину двух свадеб с мужем-миллионером

25 ноября 2021, 10:52
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Иванна Онуфрийчук осадила хейтеров остроумным ответом.

Свадебное фото Иванны Онуфрийчук / instagram.com/ivannaonufriichuk

Актриса, модель и телеведущая Иванна Онуфрийчук в начале ноября 2021 года стала законной супругой своего возлюбленного - казахского миллионера Алмаза. Тогда же девушка вместе с поздравлениями получила и волну хейта от недоброжелателей.

Те, кто прежде упрекал Онуфрийчук в том, что она содержанка, теперь возмутились, что ведущая играет по свадьбе раз в пол года.

Дело в том, что для Онуфрийчук и Алмаза официальная церемония в ноябре действительно была не первой. В мае этого года пара уже играла пышную свадьбу на Мальдивах.

К чему тогда вторая церемония в Киеве? На этот вопрос спустя две недели после свадьбы ответила сама Онуфрийчук: "Не знаю, как у вас, а у нас на Винничине принято гулять свадьбу несколько раз. Сколько себя помню, столько и знаю, что свадьбу сначала делают у невесты, потом - у жениха, или наоборот. Мне этот обычай очень нравится. Это хороший повод собрать вместе родных и близких людей, закатить красивый праздник. Почему бы и нет?"

Кроме того девушка отметила, что официально заключить брак на Мальдивах им не удалось. А в Киеве это оказалось возможным, к тому же Онуфрийчук мечтала показать родным Алмаза живописные места и традиции нашей страны.

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Иванна Онуфрийчук с мужем / instagram.com/ivannaonufriichuk

В итоге поклонники поддержали Иванну Онуфрийчук, сделав логичный вывод, что ежели есть возможность, то свадьбу можно праздновать хоть каждый год:

"Да, это красивая традиция у нас на Винничине ❤️❤️"

"Если есть возможность и желание можно гулять свадьбу хоть каждый год! ❤️ Любви Вам, благополучия и взаимопонимания!!!"

"Я бы тоже свою свадьбу хотела "отгулять" два раза. И даже больше, это такая крутая атмосфера".

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Ранее Григорий Решетник, ведущий романтического реалити Холостячка, назвал, кто может стать следующей героиней шоу.

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