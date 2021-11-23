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Григорий Решетник рассказал, кто может стать Холостячкой после Златы Огневич

23 ноября 2021, 20:40
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Новую героиню реалити-шоу ищут среди одиноких украинских звезд.

Григорий Решетник намекнул, кто станет следующей Холостячкой/ instagram.com/grisha_reshetnik

Подходит к концу 2 сезон шоу Холостячка, а значит поклонники потихоньку начинают строить догадки, кого же пригласят на смену Златы Огневич.

Григорий Решетник, ведущий романтического реалити на канале СТБ, дал интервью для КП в Украине, в котором подогрел самые популярные слухи.

На вопрос, видит ли он следующую Холостячку в Лесе Никитюк, Решетник ответил: "Леся - прекрасная талантливая девушка. Думаю, сезон с ней был бы очень интересным".

Кто еще мог бы быть Холостячкой по мнению Решетника? Наталья Могилевская - подбор претендентов на ее сердце кажется ведущему очень любопытным; сейчас также одиноки Тина Кароль и Слава Каминская.

"Я многих рассматриваю для этой роли и со многими поднимаю этот вопрос. Кто-то думает, что я несерьезно, в шутку, но когда дело доходит до приглашения на кастинг, все понимают, что я говорил серьезно", - подытожил ведущий, намекая, что вопрос выбора следующей Холостячки все еще остается открытым.

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Ранее известный астролог спрогнозировал, как романтическое реалити Холостячка повлияет на жизнь Златы Огневич.

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