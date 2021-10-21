Это может убить, – "Холостячка" Ксения Мишина подсказала, как выбраться из токсичных отношений

Мишина откровенно высказалась о токсичных отношениях / instagram.com/ellert_a/

Когда актриса Ксения Мишина, героиня "Холостячки", сообщила о расставании со своим избранником – комиком Александром Эллертом, многие фанаты были в полном недоумении. Некоторые до сих пор не верят и предполагают, что пара на самом деле до сих пор продолжает отношения и даже готовится к свадьбе.

Несмотря на множество намёков о воссоединение, актриса продолжает интриговать поклонников новыми постами в своем инста-блоге, где рассуждает об отношениях между людьми и токсичных установках, которые разрушаю человека и даже способны его морально убить.

Мишина отметила, что в современном обществе часто встречаются отношения с рыночным подтекстом, где один из партнеров жертвует собой и отдает гораздо больше, чтобы быть любимым.

"С детства нас учили тому, что отдавать, делиться, помогать это хорошо. Ты хороший, если сделал что-то хорошее. А если ты хороший – ты любимый. Странная схема рыночных отношений, которая однажды может тебя убить", – написала телезвезда.

Ксения Мишина рассказала про токсичные отношения / фото instagram.com/misha.k.ua

Актриса сакцентировала внимание на том, что, в первую очередь, нужно выбирать и ценить себя, а не подстраиваться и пытаться угодить окружающим. Важно свою радость, комфорт и удовольствие ставить на первое место. Только тогда человек может почувствовать себя по-настоящему счастливым и свободным.

Поклонники вновь отметили мудрость и осознанность Мишиной: "Как же эти слова сейчас в точку", "Спасибо Ксюша за мысль-пост", "Спасибо за эти слова! И за ваш путь", "Великолепная", "Волшебные слова".

Напомним, ранее Главред писал, что Ксения Мишина предстала перед зрителями "Україна має талант" в образе соблазнительного мариачи – мексиканского музыканта, чей традиционный костюм составляют широкополая шляпа с бубенчиками или помпонами, и укороченная курточка.