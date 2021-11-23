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Закоренелые холостяки Киану Ривз и Вайнона Райдер женаты уже 30 лет

23 ноября 2021, 17:21
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Это не шутка, и не сюжет нового ромкома. Актеры состоят в фактическом браке с 1992 года.

Киану Ривз и Вайнона Райдер не только коллеги, но и фактические супруги / gettyimages.com

Актеры Вайнона Райдер и Киану Ривз женаты. Помпезной голливудской свадьбой здесь и не пахнет, ведь они уже почти 30 лет как супруги.

Таким заявлением Ривз ошарашил поклонников в интервью для Esquire. Во время съемок Дракулы Брэма Стокера (1992) он и Вайнона играли влюбленную пару Джонатана Харкера и Мину Мюррей.

По сюжету молодые люди играют свадьбу. Стилизованная сцена венчания не понравилась режиссеру Френсису Форду Копполе. Поэтому ее переснимали в настоящем православном храме с действующими священниками, согласно всем церковным канонам.

Таким образом и Ривз, и Райдер, анализируя съемки, пришли к выводу, что формально они женаты с 1992 года.

На тот момент Вайнона Райдер состояла в отношениях с Джонни Деппом, а Киану Ривз был одинок. Сейчас оба актера имеют пары, однако официально оформлять союзы не торопятся. Как партнеры артистов реагируют на подобную пикантную деталь их биографии также не известно.

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Кроме того ни Райдер, ни Ривз ни разу не были женаты в реальной жизни.

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Ранее киностудия Союзмультфильм презентовала трейлер переиздания Ну, погоди!

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