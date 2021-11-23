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В Сети появилось последнее фото Валерия Гаркалина

23 ноября 2021, 01:56

Кадр сделан за два месяца до госпитализации актера.

Валерий Гаркалин
Валерий Гаркалин ушел из жизни 20 ноября 2021 года / Мосфильм

Актер Валерий Гаркалин скончался на 67 году жизни 20 ноября 2021 года. В Сети окружение и поклонники артиста делятся своими воспоминаниями и архивными кадрами с Гаркалиным.

Последним фото актера поделилась его близкая подруга Алла Буловинова. Кадр сделан 18 августа 2021 года после окончании спектакля у служебного входа театра А.С. Пушкина.

А уже в октябре, меньше чем через два месяца, Гаркалин был доставлен в больницу, где его ввели в искусственную в кому. Врачи два месяца боролись за жизнь актера, но все тщетно. Валерий Гаркалин ушел из жизни 20 ноября от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

На фото актер, слегка улыбаясь, позирует в затемненных очках и черной футболке-поло.

Валерий Гаркалин известен, как комедийный актер. Зрителям он запомнился ролями в таких фильмах, как Ширли-мырли, Ландыш серебристый, Андерсен. Жизнь без любви, Детки напрокат, и сериалах — Дом кувырком и Моя прекрасная няня.

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Последнее фото Валерия Гаркалина / facebook.com/bulovinovaalla

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Ранее были раскрыты подробности факторов, которые привели к смерти актера Валерия Гаркалина.

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