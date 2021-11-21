УкрРус
РецептыКино и сериалыМода и красотаПраздникиГороскопПоздравленияЗдоровьеСонникПриметыЛайфхакиШоуStars
  1. Главная
  3. Stars

Алкоголизм и опасное заболевание: почему привитый от COVID-19 Гаркалин умер страшной смертью

21 ноября 2021, 20:42

У Гаркалина, кроме хронических болезней, была еще и группа риска по возрасту.

Валерий Гаркалин
Валерий Гаркалин / Мосфильм

Российский актер Валерий Гаркалин, который умер от коронавируса, страдал сердечной недостаточностью. Кроме того, актер злоупотреблял и алкоголем.

Как заявил врач-пульмонолог Сергей Пурясев, это и стало причиной его смерти от COVID-19, несмотря на вакцинацию.

"То, что у него не было антител, подтверждает, что у людей с сердечными заболеваниями, которые к тому же употребляют алкоголь, развивается иммунодепрессия. Нарушаются метаболические процессы, организм не может бороться и дать адекватный ответ на прививку", - объясняет медик, передает Экспресс-газета.

Врач говорит, что совокупность этих факторов приводит к неправильной реакции иммунитета.

По мнению специалиста, подобная реакция является крайне редким случаем и свидетельствует о крайне серьезном истощении организма. Кроме того, Гаркалин и сам совершил ошибку, продолжая работать на износ и отказываясь менять свою жизнь в связи с эпидемией.

Реклама

"Если мы посмотрим статистику, то увидим, что антитела не появляются в 0,01% или даже 0,001% случаев. Некоторые думают, что вакцинировались и теперь могут кидаться в омут с головой. А у Гаркалина, кроме хронических болезней, была еще и группа риска по возрасту. Работа артиста — это экстремальный по нагрузке вариант даже для 25-летнего человека: стрессы, ненормированный рабочий день, огромное количество контактов, все время на пределе возможностей. Актер продолжал работать и совсем не берег себя", — заключил Пурясев.

Читайте такжеГаркалин оставил завещание: кому достанется наследство знаменитого актера

Напомним, в 2099 году семью Валерия Гаркалина постигло огромное горе. На 57-м году жизни скончалась его супруга Екатерина. Смерть 56-летней Екатерины Викторовны стала настоящим ударом для родных и близких.

Екатерина Гаркалина редко жаловалась на проблемы со здоровьем и ее уход из жизни стал шоком для многих. До последних дней своей жизни Екатерина Викторовна возглавляла отдел экскурсионно-массовой работы в Центральном театре кукол им.С.В.Образцова.

Читайте также:

viber
новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Алкоголизм и опасное заболевание: почему привитый от COVID-19 Гаркалин умер страшной смертью». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Михайлов день 2021: традиции дня и что категорически нельзя делать, молитваМихайлов день 2021: традиции дня и что категорически нельзя делать, молитва Украинцев предупредили о морозах до -20 градусов и назвали срокиУкраинцев предупредили о морозах до -20 градусов и назвали сроки В моду на зиму 2022 вернулась великолепная стрижка итальянский боб из 60-х с неповторимым шармомВ моду на зиму 2022 вернулась великолепная стрижка итальянский боб из 60-х с неповторимым шармом Любовный гороскоп на неделю 22-28 ноября: Близнецам – кардинальные перемены, Рыбам – обманЛюбовный гороскоп на неделю 22-28 ноября: Близнецам – кардинальные перемены, Рыбам – обман "Опять выгреб?", "Не напрягайся, ваза треснет": Гончаренко и Лещенко пособачились в Сети"Опять выгреб?", "Не напрягайся, ваза треснет": Гончаренко и Лещенко пособачились в Сети
20:53

Клиентам Новой почты блокируют денежные переводы: раскрыта новая подстава с посылками

20:42

Алкоголизм и опасное заболевание: почему привитый от COVID-19 Гаркалин умер страшной смертью

20:09

Реальное число COVID-больных намного больше: социолог шокировал цифройВидео

19:58

В моду на зиму 2022 вернулась великолепная стрижка итальянский боб из 60-х с неповторимым шармомФото

19:46

Схватил за волосы и потянул за собой: в Краматорске мужчина жестоко изнасиловал 11-летнюю девочкуВидео

Реклама
19:37

Полуголая киевлянка завела зал талант-шоу, исполнив "горячий" тверкВидео

19:34

Не можешь обмануть – запутай: зачем Россия обнародовала дипломатическую перепискумнение

19:11

Драка под Офисом Зеленского: в центре Киева начались стычки активистов с полициейВидео

19:06

Во Львове взорвался химзавод по изготовлению медицинского кислородаВидео

18:53

Украинская легкоатлетка ошеломила сексуальной фигурой в крошечном бикини

18:50

В Киеве парень, убегая от драки, погиб под колесами автоВидео

18:50

Гороскоп на завтра 22 ноября 2021: Скорпионам – подарок судьбы, Рыбам - грустьВидео

18:22

Кремлю мерещится "русофобия" и подготовка Украиной удара на крымском направленииВидео

18:12

Эколог рассказала, где в Украине самая опасная питьевая водаВидео

18:00

Приметы на 22 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:53

ВСУ ударили из Javelin на Донбассе, стали известны деталиВидео

17:48

Под Новый год цены на продукты достигнут запредельного уровня: что подорожает больше всегоВидео

17:34

Новые цены на газ: Нафтогаз меняет тариф, названа датаВидео

17:23

Даша Астафьева без лифчика засветила соски в смелой фотосессииВидео

16:59

Мучили страшные боли: у женщины достали катетер, который после операции "забыли" врачи

Реклама
16:41

Украинцам обещают скорые морозы и снег: названа дата резкого похолоданияВидео

16:06

Люди будили толпой: Укрзализныця попала в громкий скандал из-за пьяного сотрудника, который уснулВидео

16:02

За границу в 104 года: одесситка в рекордном возрасте получила загранпаспортВидео

15:55

Захват Крыма и расширение РФ: у Путина насмешили статьей об имперских "скрепах"Видео

15:43

Самый вкусный теплый салат с беконом: готовить всего 5 минутВидео

15:25

В Pfizer рассказали, как часто нужно будет прививаться против коронавирусаВидео

15:19

В Украину прибыло первое судно с американским углемВидео

15:18

Гаркалин умер после вакцинации Спутником: что не так с российской COVID-прививкой

14:33

Подготовка вторжения РФ в Украину: у Путина "перевели стрелки" на СШАВидео

14:20

Умер звезда сериала Воронины

14:05

Сколько платят жителям разных стран за вакцинацию от коронавируса: Украина – на дне рейтингаВидео

14:03

"Машенька, ангел на земле": у матушки Марии, которую убило дерево в Киеве, остались четверо детей

13:58

Ученые рассказали, когда закончится пандемия коронавирусаВидео

13:12

Украина мигрантами не рассматривается даже как транзитная территория - МоскальВидео

12:59

Пластиковые пакеты в супермаркетах станут платными: сколько придется выложить из кармановВидео

12:46

Россия готовится атаковать Украину в начале 2022 года, ударит по Востоку и Одессе – разведкаВидео

12:40

"Там на шахте угольной рог нашли отрубленный": рецензия на фильм ужасов "Ненасытный"Видео

11:58

Не поделили девушку: в Днепре произошла массовая драка, было привлечено 11 экипажей полицииВидео

11:45

Самый красивый черный маникюр на Новый год 2022, который очарует всехФото

11:38

Итальянская семья отказалась от ребенка, которого родила в Украине суррогатная мать

Реклама
11:24

Температурные качели и мало снега: какой будет зима 2021-2022 в УкраинеВидео

10:52

"Не задирать нос": Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы

10:37

День Достоинства и Свободы: лучшие пожелания и открытки к празднику

10:07

Протащил труп через весь город: шокирующие подробности смертельной аварии с монахинями во ЛьвовеВидео

09:59

"Все коту под хвост": врач рассказала, чем грозит отказ от второй прививки против коронавирусаВидео

09:27

Гороскоп на сегодня 21 ноября 2021: Львам – фатальные ошибки, Скорпионам - расставаниеВидео

09:10

Что делать, если вовремя не получили вторую прививку от COVID-19: в Минздраве дали рекомендацииВидео

09:04

В Киеве во время крестного хода дерево упало на жену протоиерея, она умерла

08:33

Местами в Украине будет снежить: какую погоду ждать украинцам 21 ноябряВидео

08:17

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у более 10 тысяч человек, масса госпитализацийВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять