Алкоголизм и опасное заболевание: почему привитый от COVID-19 Гаркалин умер страшной смертью

Валерий Гаркалин / Мосфильм

Российский актер Валерий Гаркалин, который умер от коронавируса, страдал сердечной недостаточностью. Кроме того, актер злоупотреблял и алкоголем.

Как заявил врач-пульмонолог Сергей Пурясев, это и стало причиной его смерти от COVID-19, несмотря на вакцинацию.

"То, что у него не было антител, подтверждает, что у людей с сердечными заболеваниями, которые к тому же употребляют алкоголь, развивается иммунодепрессия. Нарушаются метаболические процессы, организм не может бороться и дать адекватный ответ на прививку", - объясняет медик, передает Экспресс-газета.

Врач говорит, что совокупность этих факторов приводит к неправильной реакции иммунитета.

По мнению специалиста, подобная реакция является крайне редким случаем и свидетельствует о крайне серьезном истощении организма. Кроме того, Гаркалин и сам совершил ошибку, продолжая работать на износ и отказываясь менять свою жизнь в связи с эпидемией.

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"Если мы посмотрим статистику, то увидим, что антитела не появляются в 0,01% или даже 0,001% случаев. Некоторые думают, что вакцинировались и теперь могут кидаться в омут с головой. А у Гаркалина, кроме хронических болезней, была еще и группа риска по возрасту. Работа артиста — это экстремальный по нагрузке вариант даже для 25-летнего человека: стрессы, ненормированный рабочий день, огромное количество контактов, все время на пределе возможностей. Актер продолжал работать и совсем не берег себя", — заключил Пурясев.

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Напомним, в 2099 году семью Валерия Гаркалина постигло огромное горе. На 57-м году жизни скончалась его супруга Екатерина. Смерть 56-летней Екатерины Викторовны стала настоящим ударом для родных и близких.

Екатерина Гаркалина редко жаловалась на проблемы со здоровьем и ее уход из жизни стал шоком для многих. До последних дней своей жизни Екатерина Викторовна возглавляла отдел экскурсионно-массовой работы в Центральном театре кукол им.С.В.Образцова.

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