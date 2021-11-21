Гаркалин умер после вакцинации Спутником: что не так с российской COVID-прививкой

Валерий Гаркалин / gitis.net

Скончавшегося накануне от последствий коронавируса народного артиста РФ Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище в Москве 23 ноября.

Как сообщает Интерфакс, состоится пройдёт гражданская панихида в Учебном театре ГИТИС.

Перед смертью Гаркалин привился вакциной РФ

Валерий Гаркалин скончался 20 ноября на 68-м году жизни. Актер был госпитализирован с коронавирусом в октябре и долгое время находился в реанимации.

Как рассказала kp.ru дочь звезды Ника Гаркалина, ее отец был сторонником прививок и еще летом вакцинировался от коронавируса. Результаты первой прививки оказались странными: антитела у Валерия Борисовича так и не появились.

Российская актриса Мария Шукшина заявила, что скончавшийся в больнице Валерий Гаркалин был привит от коронавируса незадолго до госпитализации.

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Шукшина написала в своем Telegram-канале, что перед тем, как Гаркалин попал в реанимацию, с ним общался режиссер Виталий Максимов. Со ссылкой на режиссера Шукшина пишет, что Гаркалин в августе поставил "два укола" ЭпиВакКороны. В сентябре актер еще раз привился — на этот раз двумя дозами Спутник V.

"Я запомнил, что второй укол был 12 сентября. 2 октября он оказался в Коммунарке... И вот — финал..." — цитирует Шукшина Виталия Максимова.

В смерти от COVID-19 российские врачи винят самого Гаркалина

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев объяснил сайту kp.ru, почему не удалось спасти актера, несмотря на то, что он успел сделать прививку от коронавируса.

Пульмонолог говорит, что это крайне редкий случай, когда иммунитет неправильно отреагировал на прививку. Это говорит о крайнем износе организма. Если смотреть на статистику, то окажется, что антитела не вырабатываются в 0,01% или даже в 0,001% случаев.

Читайте такжеГаркалин оставил завещание: кому достанется наследство знаменитого актераПурясев утверждает, что Гаркалин работал на износ, а в его возрасте это вредно. Вакцинироваться надо, но если вакцинироваться и потом думать, что ничего не страшно - это неправильно. "Работа артиста - это экстремальный по нагрузке вариант даже для 25-летнего человека: стрессы, ненормированный рабочий день, огромное количество контактов, все время на пределе возможностей", - пояснил врач.

Что такое Спутник V и ЭпиВакКорона

Спутник V — вакцина РФ, которая по данным разработчиков должна действовать против COVID-19. Одобрена к использованию в 51 стране мира, запрещена в Украине. Из-за отсутствия научных публикаций о вакцине у международного сообщества нет достоверной информации о ее эффективности. В научных журналах отсутствуют публикации об испытаниях вакцины на животных, поэтому нет никакой возможности оценить ее эффективность.

ЭпиВакКорона — однокомпонентная пептидная вакцина РФ против COVID-19. Подвергается критике за недоказанную эпидемиологическую эффективность (способность защищать от болезни), а также за использование в гражданском обороте до получения доказательств такой эффективности и в связи с подозрениями в конфликте интересов. В связи с этим, вакцина получила негативные отзывы ряда специалистов, а также стала объектом гражданских и журналистских расследований. Ряд учёных выступают за приостановление использования ЭпиВакКороны до проведения независимой проверки.

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