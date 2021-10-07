Проклятие Моей прекрасной няни: актер Валерий Гаркалин в коме

Валерий Гаркалин в сериале Моя прекрасная няня / скриншот с видео

На днях российского актера и звезду сериала Моя прекрасная няня Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом в больницу.

Состояние актера только ухудшалось, поэтому его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

Как сообщает Telegram канал Baza, у артиста диагностировали критическую стадию пневмонии, а также серьезное поражение легких — 75-85%.

Отмечается, что болезнь у мужчины развивается на фоне хронических проблем с сердцем.

Валерий Гаркалин — известный российский актер. Артисту 67 лет. Он снимался в таких фильмах, как Ширли-мырли, Ландыш серебристый, Андерсен. Жизнь без любви, Детки напрокат, и сериалах — Дом кувырком и Моя прекрасная няня.

Реклама

Кроме того, недавно российскую актрису и звезду популярного сериала Моя прекрасная няня Ольгу Прокофьеву также госпитализировали с COVID-19.

58-летняя знаменитость, которая сыграла роль Жанны Аркадьевны, оказалась в московской больнице, где ей диагностировали коронавирус средней тяжести.

Читайте такжеПоявилась информация о состоянии Заворотнюк после лечения рака

Как ранее сообщали, в России на 82 году жизни умерла известная актриса Татьяна Жукова-Киртбая, сыгравшая более 100 ролей.

Татьяна Жукова-Киртбая, которая снялась в таких известных ситкомах, как Папины дочки, Моя прекрасная няня, а также в фильме Москва слезам не верит продолжала сниматься вплоть до своей смерти.