Обгоревшая российская артистка Хлебникова очнулась в реанимации: что говорят врачи

Врачи рассказали о состоянии обгоревшей Марины Хлебниковой / instagram.com/marina_hlebnikova_official

Российская певица Марина Хлебникова, которая получила сильные ожоги во время пожара, впервые пришла в себя в реанимации. Врачи оценивают состояние артистки как стабильно тяжелое.

По словам хирурга НИИ скорой помощи имени Склифосовского Игоря Шарипова, Хлебниковой нужно будет перелить большое количество крови, пишет "Собеседник".

У певицы ожог дыхательных путей второй степени. Артистку сняли с аппарата искусственной вентиляции легких 21 ноября. У нее до сих пор держится высокая температура – 38,5°.

Хлебникова сейчас получает еду через зонд. При этом ест она хорошо, отметили врачи.

"Только родственники почему-то не интересуются состоянием больной", – добавили в больнице.

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Напомним, 56-летняя российская певица пострадала при пожаре в собственной квартире 18 ноября. Она попала в больницу с сильными ожогами и отравлением продуктами горения. По предварительной информации, причиной пожара могла стать непогашенная сигарета.

Хлебникова попала в реанимацию с ожогами 20-29 процентов тела. Сильно обгорели лицо, грудь, живот и кисти рук, сгорели волосы на голове, а ее личность удалось установить только благодаря родственникам.

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