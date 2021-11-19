Обгорело лицо, грудь и сгорели волосы: Хлебникову после пожара удалось узнать только родным

Певица сейчас находится в реанимации - за ее жизнь борются врачи.
Артистка Марина Хлебникова, попавшая в реанимацию из-за пожара в ее квартире, приходила в сознание, но из-за сильной боли врачам пришлось ввести певицу в медикаментозную кому.
У Хлебниковой ожоги 20-29 процентов тела. Сильно обгорели лицо, грудь, живот и кисти рук, сгорели волосы на голове, а ее личность удалось установить только благодаря опросам родственников, пишет Telegram-канал "Mash"".
"Сейчас у нее падает кровяное давление из-за травмы. 56-летняя артистка остаётся в реанимации", - говорится в сообщении.
Напомним, Марина Хлебникова в четверг, 18 ноября, была госпитализирована с ожогами после пожара в Москве. Когда спасатели выносили певицу из горящей квартиры, она находилась без сознания. Среди версий разразившегося пожара называют непотушенную сигарету, с которой певица могла уснуть.
Читайте такжеМарина Хлебникова шокировала пластикой лицаСогласно информации ТАСС, Хлебникову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
"Она находится в реанимации ожогового центра, подключена к ИВЛ, состояние тяжелое", - заявил собеседник российского агентства.
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