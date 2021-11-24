Артур Логай рассказал, кем была мать его внебрачного сына Германа

Актер познакомился со старшей на 8 лет женщиной на Х-факторе.
Имя Артура Логая сейчас знает вся Украина: сначала оглушительный успех в сериале Моя улюблена Страшко, потом - всенародная любовь на Танцах со звездами.
Он не скрывает свою личную жизнь, ведь актер счастливо женат и воспитывает сына. Однако есть у Артура и внебрачный ребенок. Завесу тайны личности его матери, Логай приоткрыл в интервью для ЖВЛ.
Во время участия актера в Х-факторе, он познакомился с руководительницей проекта по имени Оксана. Через нее передали запись актера, с ней Логай проходил собеседование.
Очень скоро между молодыми людьми вспыхнула искра, но Оксана четко дала понять, что отношений не будет, ведь для работников проекта любого ранга запрещено иметь отношения с участниками. Уступать этому правилу девушка не хотела.
Актер смирился с таким ходом вещей, но, как только вылетел с Х-фактора, тут же предложил Оксане отношения: "Я сразу со сцены пошел к ней прямо в кабинет и сказал: "Все, теперь можно. Я вылетел, я больше не участник". Она смеялась очень громко".
Пара была вместе полтора года. За это время появился первенец Логая - сын Герман. Через пол года после появления на свет малыша, Артур и Оксана расстались. А в скорости актер встретил свою нынешнюю супругу Женю.
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Ранее Дзидзьо признался, в чем на самом деле причина его расставания с женой.
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