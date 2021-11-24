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Артур Логай рассказал, кем была мать его внебрачного сына Германа

24 ноября 2021, 08:56
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Актер познакомился со старшей на 8 лет женщиной на Х-факторе.

Артур Логай с сыновьями Германом и Левой / instagram.com/logai.arthur

Имя Артура Логая сейчас знает вся Украина: сначала оглушительный успех в сериале Моя улюблена Страшко, потом - всенародная любовь на Танцах со звездами.

Он не скрывает свою личную жизнь, ведь актер счастливо женат и воспитывает сына. Однако есть у Артура и внебрачный ребенок. Завесу тайны личности его матери, Логай приоткрыл в интервью для ЖВЛ.

Во время участия актера в Х-факторе, он познакомился с руководительницей проекта по имени Оксана. Через нее передали запись актера, с ней Логай проходил собеседование.

Очень скоро между молодыми людьми вспыхнула искра, но Оксана четко дала понять, что отношений не будет, ведь для работников проекта любого ранга запрещено иметь отношения с участниками. Уступать этому правилу девушка не хотела.

Актер смирился с таким ходом вещей, но, как только вылетел с Х-фактора, тут же предложил Оксане отношения: "Я сразу со сцены пошел к ней прямо в кабинет и сказал: "Все, теперь можно. Я вылетел, я больше не участник". Она смеялась очень громко".

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Пара была вместе полтора года. За это время появился первенец Логая - сын Герман. Через пол года после появления на свет малыша, Артур и Оксана расстались. А в скорости актер встретил свою нынешнюю супругу Женю.

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Ранее Дзидзьо признался, в чем на самом деле причина его расставания с женой.

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