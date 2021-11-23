По следам Шварценеггера: голливудский актер Мэттью Макконахи может стать новым губернатором Техаса

Мэттью Макконахи планирует уйти в политику / gettyimages.com

В мае 2021 года голливудский актер Мэттью Макконахи высказал желание попробовать себя в политике.

Начать артист решил с поста губернатора родного для Макконахи штата Техас. Благодаря опросу среди избирателей стало известно, имеет ли шансы актер пойти по шагам Шварценеггера и Рейгана.

Так, согласно The Dallas Morning News, Макконахи значительно опережает действующего губернатора Техаса Грега Эббота. Из тысячи зарегистрированных избирателей 45% отдают предпочтение актеру, против 33% Эббота.

Официальных списков кандидатов пока нет, но техасцы уже задумались над тем, чтобы выбрать на высокую должность знаменитого земляка.

Грег Эббот побеждал на выборах на пост губернатора уже два раза подряд. Сумеет ли Макконахи прервать эту полосу удач, станет известно лишь в ноябре 2022 года.

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