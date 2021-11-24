Сколько украинские звезды зарабатывают в Instagram: доходы Тринчер, Огневич и Гвоздевой

Сколько украинские знаменитости зарабатывают на рекламе / Коллаж

Концертная деятельность и выручка с продажи альбомов - далеко не главные источники дохода большинства отечественных знаменитостей.

Instagram - вот место, где крутятся настоящие "бабки". Ведь за один рекламный пост в своем аккаунте можно получить десятки тысяч гривен.

Издание Телеграф провело исследование, и узнало, сколько зарабатывают топовые украинские звезды на рекламе в Instagram.

Анна Тринчер

Певица не раз признавалась в интервью, что доход от музыкального творчества у нее гораздо ниже, чем от Instagram. И не удивительно - за жизнью Тринчер в социальных сетях следят почти 2 миллиона подписчиков. Реклама на такую аудиторию стоит недешево. Расценки на официальной странице Тринчер стартуют от 25 тыс. гривен - столько стоит обзор товара или услуги в сторис. 30 тыс. гривен придется выложить за обзор + розыгрыш, а за фотопост - целых 1800 долларов.

Злата Огневич

Холостячка успешно монетизирует свой аккаунт в Instagram на почти 400 тыс. подписчиков. В основном Огневич рекламирует бьюти-продукты и услуги, а также продукты питания. Обзор товара или услуги в сторис у Златы Огневич стоит 16 тыс. гривен, фото-пост - 27 тыс. гривен, видео-пост - 32 тыс. гривен. В Такую же цену обойдется фото-пост + сторис.

Реклама

Илона Гвоздева

Хореограф имеет обширную аудиторию поклонников, для которой нередко рекламирует товары и услуги для детей, продукты питания и пр. Прайс Гвоздевой выглядит следующим образом: пост со ссылкой на профиль - 600 долларов, видео-пост - 750 долларов, 4 разговорных сторис - 1000 долларов, фото-сторис с отметкой профиля - 200 долларов.

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