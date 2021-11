Набрал 395 млн просмотров: клип украинского режиссера номинировали на "Грэмми"

Режиссер Таня Муиньо номинирована на премию "Грэмми" / Instagram tanumuino

Клип украинского режиссера Тани Муиньо, который она сняла для американского рэпера Lil Nas X, номинировали на престижную премию "Грэмми-2022". Видео сняли на текст песни Montero (Call Me By Your Name).

Имена номинантов премии появились на официальном сайте Grammy Award. Сам клип Montero появляется в списке в четырех номинациях – "Запись года", "Альбом года", "Песня года" и "Лучшее музыкальное видео". Имя Тани Муиньо указано в списке на награждение именно в номинации за лучшее видео. Соавтором клипа также является и сам исполнитель песни.

Рэпер Lil Nas X выпустил песню Montero в марте 2021 года. В то время также состоялась премьера клипа на слова песни. По состоянию на сегодня, 24 ноября, клип в YouTube просмотрели более 395 млн раз.

Режиссер Таня Муиньо работала над созданием клипов для украинских исполнителей MONATIK, Время и Стекло, NK (Настя Каменских), Мишель Андраде и др. Также она сняла ряд клипов для известных зарубежных артистов, среди которых Кэти Перри, Post Malone, The Weeknd, Cardi B, Lil Nas X и другие.

Реклама

Имена победителей премии "Грэмми" мир узнает 31 января 2022 года. Церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе.

Клипы Тани Муиньо для иностранных исполнителей

Недавно Муиньо сняла клип для канадского певца The Weeknd и рэпера Post Malone на песню One Right Now. В ролике можно увидеть не только сексуальных мужчин, но и перестрелки и настоящую кровавую бойню. Не прошло и суток после публикации, как видео уже просмотрели более 2 млн человек. По состоянию на 24 ноября клип набрал более 14 млн просмотров в YouTube.

Довольно сложно, по словам Муиньо, было снимать клип на песню Small Talk для певицы с мировым именем Кэти Перри. Съемки проходили в Лос-Анджелесе. Всю работу нужно было закончить всего за два дня.

Какие награды за клипы уже получала режиссер Таня Муиньо

Работу Муиньо уже не раз отмечали в Украине. Режиссер трижды подряд – в 2016, 2017 и 2018 годах – побеждала в номинации "Лучший видеоклип" ежегодной украинской премии YUNA. Кроме этого, она дважды становилась победительницей в номинации "Клипмейкер года" по версии M1 Music Awards – в 2018 и 2019 годах.

В начале осени этого года Муиньо стала победительницей премии MTV Video Music Awards 2021 в номинации "Лучшая режиссерская работа" за клип Montero. Награждение состоялось в ночь на 13 сентября в Нью-Йорке.