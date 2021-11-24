Набрал 395 млн просмотров: клип украинского режиссера номинировали на "Грэмми"

Удастся ли видео украинского кліпмейкера завоевать победу, станет известно во время церемонии награждения 31 января 2022 года.
Клип украинского режиссера Тани Муиньо, который она сняла для американского рэпера Lil Nas X, номинировали на престижную премию "Грэмми-2022". Видео сняли на текст песни Montero (Call Me By Your Name).
Имена номинантов премии появились на официальном сайте Grammy Award. Сам клип Montero появляется в списке в четырех номинациях – "Запись года", "Альбом года", "Песня года" и "Лучшее музыкальное видео". Имя Тани Муиньо указано в списке на награждение именно в номинации за лучшее видео. Соавтором клипа также является и сам исполнитель песни.
Рэпер Lil Nas X выпустил песню Montero в марте 2021 года. В то время также состоялась премьера клипа на слова песни. По состоянию на сегодня, 24 ноября, клип в YouTube просмотрели более 395 млн раз.
Режиссер Таня Муиньо работала над созданием клипов для украинских исполнителей MONATIK, Время и Стекло, NK (Настя Каменских), Мишель Андраде и др. Также она сняла ряд клипов для известных зарубежных артистов, среди которых Кэти Перри, Post Malone, The Weeknd, Cardi B, Lil Nas X и другие.
Имена победителей премии "Грэмми" мир узнает 31 января 2022 года. Церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе.
Клипы Тани Муиньо для иностранных исполнителей
Недавно Муиньо сняла клип для канадского певца The Weeknd и рэпера Post Malone на песню One Right Now. В ролике можно увидеть не только сексуальных мужчин, но и перестрелки и настоящую кровавую бойню. Не прошло и суток после публикации, как видео уже просмотрели более 2 млн человек. По состоянию на 24 ноября клип набрал более 14 млн просмотров в YouTube.
Довольно сложно, по словам Муиньо, было снимать клип на песню Small Talk для певицы с мировым именем Кэти Перри. Съемки проходили в Лос-Анджелесе. Всю работу нужно было закончить всего за два дня.
Какие награды за клипы уже получала режиссер Таня Муиньо
Работу Муиньо уже не раз отмечали в Украине. Режиссер трижды подряд – в 2016, 2017 и 2018 годах – побеждала в номинации "Лучший видеоклип" ежегодной украинской премии YUNA. Кроме этого, она дважды становилась победительницей в номинации "Клипмейкер года" по версии M1 Music Awards – в 2018 и 2019 годах.
В начале осени этого года Муиньо стала победительницей премии MTV Video Music Awards 2021 в номинации "Лучшая режиссерская работа" за клип Montero. Награждение состоялось в ночь на 13 сентября в Нью-Йорке.