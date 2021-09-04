Американский рэпер шокировал фанатов "беременными" фото

Рэпер шокировал своими фотками

Американский рэпер Lil Nas X шокировал своих фанатов неоднозначными фотографиями перед выходом своего первого альбома Montero. Кадры "беременного" певца появились на его странице в Instagram, а также эксклюзивно на сайте журнала People.

Монтеро Ламар Хилл (настоящее имя Lil Nas X) назвал пластинку "своим первенцем", а процесс ее создания ассоциирует беременностью.

"Сюрприз! Не могу поверить, что наконец объявляю об этом. Моя радость Montero выйдет 17 сентября 2021 года", – подписал он публикацию с провокационными снимками.

Ранее Главред писал о том, что скандальный российский рэпер Баста (настоящее имя – Василий Вакуленко) в Киеве дал концерт, несмотря на большую акцию протеста под входом в киевский клуб Stereo Plaza, в котором проходил мероприятие. Причем фанаты исполнителя активно и с матерщиной переругивались с активистами.