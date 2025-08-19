Укр
"Полагаю, что будет": звезда "Баффи" раскрыла правду о своем возвращении в сериал

Анна Подгорная
19 августа 2025, 01:30
3
Каризма Карпентер прокомментировала слухи об участии в перезапуске проекта.
Каризма Карпентер
Баффи - истребительница вампиров - "Корделия" заговорила о перезапуске / коллаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/charismacarpenter

Кратко:

  • "Баффи - истребительница вампиров", популярный сериал конца девяностых, готовится к перезапуску
  • Исполнительница роли Корделии рассказала, появится ли в новых эпизодах

Американская актриса Каризма Карпентер сыграла роль Корделии Чейз в культовом молодежном сериале "Баффи - истребительница вампиров" и в его продолжении "Ангел". Создатели проектов решили перезапустить франшизу "Баффи", и уже известно, что Сара Мишель Геллар, исполнительница главной роли, сыграет в ребуте.

Поклонники сериала надеются, что в его новую версию вернутся и другие любимые персонажи. Например, Корделия.

видео дня

Слухи о том, что ее персонаж вновь появится на экранах в ее исполнении, Карпентер решительно опровергает. В своем блоге в TikTok Карпентер отметила, что с ней не связывались по поводу перезапуска сериала, и никаких деталей о новом шоу она не знает.

"Я не участвую в перезапуске. Я не участвую в пилотном эпизоде. Я даже не знаю, будет ли сериал запущен в производство. Полагаю, что будет. Я не хотела, чтобы это прозвучало как какой-то намек на то, что я признаюсь в участии в перезапуске. Совсем нет. На данный момент я не разговаривала ни с кем из влиятельных лиц о включении Корделии в сериал", - твердо заявила Каризма Карпентер.

Каризма Карпентер в сериале Баффи - истребительница вампиров
Каризма Карпентер в роли Корделии Чейз в сериале Баффи - истребительница вампиров / imdb.com

Баффи - истребительница вампиров

Баффи - истребительница вампиров - американский молодежный телесериал с Сарой Мишель Геллар в главной роли о судьбе американской девушки, обладающей сверхчеловеческими силами. Сериал создан по мотивам одноимённого полнометражного фильма 1992 года. По сюжету Баффи переезжает в городок Саннидейл, переполненный потусторонними существами, которых ей поручено истреблять. В 1999—2004 выходил телесериал спин-офф "Ангел", повествующий о дальнейшей судьбе вампира с душой Ангела, покинувшего Саннидейл и истребительницу Баффи и переехавшего жить в Лос-Анджелес, сообщает Википедия.

15:34

В США раскрыли планы Трампа по Украине и назвали наглое требование Путина

15:17

"Судью Майдана" Жернакова обвинили в махинациях в Общественном совете доброчесности, оценивающем судей, – СМИ

15:14

Цугцванг для Киева: что грозит Украине после переговоров Зеленского с Трампом

