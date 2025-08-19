"Полагаю, что будет": звезда "Баффи" раскрыла правду о своем возвращении в сериал

Кратко:
- "Баффи - истребительница вампиров", популярный сериал конца девяностых, готовится к перезапуску
- Исполнительница роли Корделии рассказала, появится ли в новых эпизодах
Американская актриса Каризма Карпентер сыграла роль Корделии Чейз в культовом молодежном сериале "Баффи - истребительница вампиров" и в его продолжении "Ангел". Создатели проектов решили перезапустить франшизу "Баффи", и уже известно, что Сара Мишель Геллар, исполнительница главной роли, сыграет в ребуте.
Поклонники сериала надеются, что в его новую версию вернутся и другие любимые персонажи. Например, Корделия.
Слухи о том, что ее персонаж вновь появится на экранах в ее исполнении, Карпентер решительно опровергает. В своем блоге в TikTok Карпентер отметила, что с ней не связывались по поводу перезапуска сериала, и никаких деталей о новом шоу она не знает.
"Я не участвую в перезапуске. Я не участвую в пилотном эпизоде. Я даже не знаю, будет ли сериал запущен в производство. Полагаю, что будет. Я не хотела, чтобы это прозвучало как какой-то намек на то, что я признаюсь в участии в перезапуске. Совсем нет. На данный момент я не разговаривала ни с кем из влиятельных лиц о включении Корделии в сериал", - твердо заявила Каризма Карпентер.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Голливуд - последние новости:
Ранее Главред сообщил, что португальский футболист Криштиану Роналду женится на возлюбленной, модели Джорджине Родригес. Пара вместе уже девять лет, девушка воспитывает пятерых детей спортсмена.
Также Иванка Трамп показала внука-красавчика Дональда Трампа. Любимая дочь президента США похвасталась 11-летним Джозефом, который растет точной копией своего отца.
Читайте также:
- Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса поделилась, как узнала о его диагнозе
- Дотанцевалась: у Бритни Спирс спала одежда во время очередного видео
- Жесткое разоблачение: почему Джо Байден потерял зятя
Баффи - истребительница вампиров
Баффи - истребительница вампиров - американский молодежный телесериал с Сарой Мишель Геллар в главной роли о судьбе американской девушки, обладающей сверхчеловеческими силами. Сериал создан по мотивам одноимённого полнометражного фильма 1992 года. По сюжету Баффи переезжает в городок Саннидейл, переполненный потусторонними существами, которых ей поручено истреблять. В 1999—2004 выходил телесериал спин-офф "Ангел", повествующий о дальнейшей судьбе вампира с душой Ангела, покинувшего Саннидейл и истребительницу Баффи и переехавшего жить в Лос-Анджелес, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред