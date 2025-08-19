"Полагаю, что будет": звезда "Баффи" раскрыла правду о своем возвращении в сериал

Каризма Карпентер прокомментировала слухи об участии в перезапуске проекта.

https://stars.glavred.info/polagayu-chto-budet-zvezda-baffi-raskryla-pravdu-o-svoem-vozvrashchenii-v-serial-10690742.html Ссылка скопирована

Баффи - истребительница вампиров - "Корделия" заговорила о перезапуске / коллаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/charismacarpenter

Кратко:

"Баффи - истребительница вампиров", популярный сериал конца девяностых, готовится к перезапуску

Исполнительница роли Корделии рассказала, появится ли в новых эпизодах

Американская актриса Каризма Карпентер сыграла роль Корделии Чейз в культовом молодежном сериале "Баффи - истребительница вампиров" и в его продолжении "Ангел". Создатели проектов решили перезапустить франшизу "Баффи", и уже известно, что Сара Мишель Геллар, исполнительница главной роли, сыграет в ребуте.

Поклонники сериала надеются, что в его новую версию вернутся и другие любимые персонажи. Например, Корделия.

видео дня

Слухи о том, что ее персонаж вновь появится на экранах в ее исполнении, Карпентер решительно опровергает. В своем блоге в TikTok Карпентер отметила, что с ней не связывались по поводу перезапуска сериала, и никаких деталей о новом шоу она не знает.

"Я не участвую в перезапуске. Я не участвую в пилотном эпизоде. Я даже не знаю, будет ли сериал запущен в производство. Полагаю, что будет. Я не хотела, чтобы это прозвучало как какой-то намек на то, что я признаюсь в участии в перезапуске. Совсем нет. На данный момент я не разговаривала ни с кем из влиятельных лиц о включении Корделии в сериал", - твердо заявила Каризма Карпентер.

Каризма Карпентер в роли Корделии Чейз в сериале Баффи - истребительница вампиров / imdb.com

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред сообщил, что португальский футболист Криштиану Роналду женится на возлюбленной, модели Джорджине Родригес. Пара вместе уже девять лет, девушка воспитывает пятерых детей спортсмена.

Также Иванка Трамп показала внука-красавчика Дональда Трампа. Любимая дочь президента США похвасталась 11-летним Джозефом, который растет точной копией своего отца.

Читайте также:

Баффи - истребительница вампиров Баффи - истребительница вампиров - американский молодежный телесериал с Сарой Мишель Геллар в главной роли о судьбе американской девушки, обладающей сверхчеловеческими силами. Сериал создан по мотивам одноимённого полнометражного фильма 1992 года. По сюжету Баффи переезжает в городок Саннидейл, переполненный потусторонними существами, которых ей поручено истреблять. В 1999—2004 выходил телесериал спин-офф "Ангел", повествующий о дальнейшей судьбе вампира с душой Ангела, покинувшего Саннидейл и истребительницу Баффи и переехавшего жить в Лос-Анджелес, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред