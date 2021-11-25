TAYANNA в костюме Евы показала обжигающе горячее фото с отдыха

Только море и скалы видели, что прикрыла рукой певица.
Недавно в Киеве выпал первый снег, а певица Татьяна Решетняк, известная под псевдонимом TAYANNA, балует поклонников теплыми солнечными кадрами с отпуска.
Певица использует возможности долгожданного отдыха на полную катушку - прогулки, экскурсии, вкусная еда и, конечно же, водные забавы. Смелая TAYANNA решилась обнажиться на пляже, и отправилась купаться голышом.
Пикантным фото Решетняк поделилась в Instagram. На фото певица позирует у скалы, прикрывшись лишь рукой и лазурными волнами.
Девушке есть чем похвастаться: по современным меркам она - обладательница идеальной фигуры.
Чувственные кадры певица оставила без подписи, да и стоит ли что-то говорить, если создал нечто прекрасное, как этот кадр: обнаженная TAYANNA, отвесные скалы и бушующая сила воды, идеально обтекающая тело певицы.
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Ранее TAYANNA позировала топлес прямо посреди улицы.
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