УкрРус
РецептыКино и сериалыМода и красотаПраздникиГороскопПоздравленияЗдоровьеСонникПриметыЛайфхакиШоуStars
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

TAYANNA в костюме Евы показала обжигающе горячее фото с отдыха

25 ноября 2021, 14:47
Прослушать новость
Остановить

Только море и скалы видели, что прикрыла рукой певица.

Татьяна TAYANNA Решетняк показала обнаженное тело / instagram.com/tayanna_reshetnyak

Недавно в Киеве выпал первый снег, а певица Татьяна Решетняк, известная под псевдонимом TAYANNA, балует поклонников теплыми солнечными кадрами с отпуска.

Певица использует возможности долгожданного отдыха на полную катушку - прогулки, экскурсии, вкусная еда и, конечно же, водные забавы. Смелая TAYANNA решилась обнажиться на пляже, и отправилась купаться голышом.

Пикантным фото Решетняк поделилась в Instagram. На фото певица позирует у скалы, прикрывшись лишь рукой и лазурными волнами.

Девушке есть чем похвастаться: по современным меркам она - обладательница идеальной фигуры.

Чувственные кадры певица оставила без подписи, да и стоит ли что-то говорить, если создал нечто прекрасное, как этот кадр: обнаженная TAYANNA, отвесные скалы и бушующая сила воды, идеально обтекающая тело певицы.

Реклама
TAYANNA снялась голышом / instagram.com/tayanna_reshetnyak

Читайте такжеБритни Спирс нашла новую любовь в Харькове

Ранее TAYANNA позировала топлес прямо посреди улицы.

Другие интересные новости:

viber
шоу-бизнес Татьяна Решетняк Tayanna певица Tayanna новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «TAYANNA в костюме Евы показала обжигающе горячее фото с отдыха». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Медик пояснила, к чему приводит тело полный отказ от сахараМедик пояснила, к чему приводит тело полный отказ от сахара Гороскоп на сегодня 23 ноября 2021: Львам – везение, Девам – крупный скандал, Козерогам – вещие сныГороскоп на сегодня 23 ноября 2021: Львам – везение, Девам – крупный скандал, Козерогам – вещие сны "Всё рванёт": астролог назвала год краха России"Всё рванёт": астролог назвала год краха России В Украину нагрянет резкое похолодание и завалит снегомВ Украину нагрянет резкое похолодание и завалит снегом Ани Лорак в латексе показала все свои прелестиАни Лорак в латексе показала все свои прелести
15:06

В "Дії" уже можно получить COVID-сертификат на основе ПЦР-теста: инструкция

14:52

Меню на Рождественский пост 2021-2022: календарь питания по днямВидео

14:47

TAYANNA в костюме Евы показала обжигающе горячее фото с отдыха

14:45

Во сколько обойдется новогодний стол 2022: цена удивитВидео

14:23

Львовская область отказывается покидать "красную" зону

Реклама
14:20

"Нападение не вывело нас из строя": ЕС объявил о шаге от победы в ситуации с мигрантами в БеларусиВидео

13:54

На Ривненщине дети пришли поддержать девочку, которая 2 года не видела одноклассников из-за COVID-19Видео

13:43

Украина закупит самое эффективное лекарство от коронавируса - ЛяшкоВидео

13:43

Восточный гороскоп 2022: кого из знаков ожидает невероятная удача в год Тигра

13:21

Безопасная Черная пятница: как не стать жертвой мошенников во время покупок в интернете

13:19

Бритни Спирс нашла новую любовь в Харькове

13:16

Военная атака на Украину обернется России ударом: Кулеба сделал резкое предупреждение МосквеВидео

13:13

Кара с небес: ВСУ ярко уничтожили позицию боевиков на ДонбассеВидео

13:00

Гороскоп на завтра 26 ноября 2021: Близнецам – козни недругов, Львам – судьбоносная встречаВидео

12:53

В ВОЗ рассказали о самых распространенных симптомах постковидного синдромаВидео

12:49

Модель Dior с "жуткими глазами и мрачным лицом" спровоцировала скандал в Китае

12:38

Драка в Киеве спровоцировала смертельное ДТП, в котором погиб коп и перевернулась машинаВидео

12:35

Заграница поможет: в Канаде пообещали два варианта военной помощи Украине

12:32

На украинских дорогах появились новые камеры автофиксации: адреса, карта

12:24

Китайский Новый год 2022: дата, традиции и запреты праздника

Реклама
12:17

У Путина предупредили о нападении на Украину в случае вступления страны в НАТОВидео

12:11

Тестируем IQOS VEEV: маленький вейп с большими амбициями

12:03

Придется ли ежегодно вакцинироваться от коронавируса - ответ ВОЗ

11:51

Экс-президент Евросовета призвал воспринимать угрозу вторжения РФ в Украину "очень серьезно"Видео

11:44

Надя Дорофеева откровенно рассказала про свои пластические операцииВидео

11:32

Украина – столп безопасности всей Европы: в Минобороны призвали США усилить Киев для борьбы с РФВидео

10:56

Ожидая, когда "полыхнет" в Украине, Россия может прозевать собственные территориимнение

10:52

Ведущая Танцев со звездами раскрыла причину двух свадеб с мужем-миллионером

10:48

Цены на сливочное масло взлетят до небес: эксперты назвали причину

10:37

Электронные или бумажные: в Минцифры разъяснили, какие документы более надежныВидео

10:12

"Там деньги на лечение от рака": в Черкассах в "Ощадбанке" пенсионерке не хотели отдавать "зажеванную" карточку

09:49

Рождественский пост 2021: когда начинается, сколько дней продлится и что категорически нельзя делать

09:43

Во Львове мужчина обшил коврами свой "Жигуль" и стал местной знаменитостьюВидео

09:34

США готовятся к непредвиденным обстоятельствам из-за возможного вторжения РФ в УкраинуВидео

09:30

К чему снится лошадь: толкование известных сонников

09:21

5 популярных продуктов, которые нельзя мыть перед приготовлением

09:14

Встреча Путина и Байдена: о чем будут торговаться и чего ждать Украинемнение

08:55

В Украине запланировано два этапа повышения пенсий: кто получит право на прибавку

08:31

Почти 17 тыс. новых случаев коронавируса и 628 жертв - Минздрав опубликовал свежую COVID-статистику

08:24

В Днепре нашли самый заразный вариант "Дельта"-штамма: что известно об инциденте

Реклама
08:17

В Украине рухнули цены на популярный овощ

08:05

Гороскоп на сегодня 25 ноября 2021: Близнецам – сплетни, Девам – потери, Водолеям - долгиВидео

07:57

Крутой вираж судьбы и удача в конце: о чем предупреждает Скорпионов гороскоп на декабрь 2021

07:42

Украину зальет проливными дождями - прогноз погоды до конца ноябряВидео

07:14

Самые лучшие идеи для оформления прихожей: как сделать узкий коридор просторным и практичным

07:10

Вывод СП-2 из-под удара санкций и гнев Конгресса: СМИ узнали о провале планов администрации БайденаВидео

06:46

Военную помощь США Украине могут увеличить до 350 млн долларов

05:58

Как правильно хранить продукты в квартире - "продлеваем жизнь" овощам

05:40

Самый вкусный салат на Новый год 2022 за 10 минут: невероятная альтернатива ОливьеВидео

05:31

Финал сериала Сваты опять переносится: заявление от создателей сериала огорчило фанатовВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять