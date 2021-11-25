TAYANNA в костюме Евы показала обжигающе горячее фото с отдыха

Татьяна TAYANNA Решетняк показала обнаженное тело / instagram.com/tayanna_reshetnyak

Недавно в Киеве выпал первый снег, а певица Татьяна Решетняк, известная под псевдонимом TAYANNA, балует поклонников теплыми солнечными кадрами с отпуска.

Певица использует возможности долгожданного отдыха на полную катушку - прогулки, экскурсии, вкусная еда и, конечно же, водные забавы. Смелая TAYANNA решилась обнажиться на пляже, и отправилась купаться голышом.

Пикантным фото Решетняк поделилась в Instagram. На фото певица позирует у скалы, прикрывшись лишь рукой и лазурными волнами.

Девушке есть чем похвастаться: по современным меркам она - обладательница идеальной фигуры.

Чувственные кадры певица оставила без подписи, да и стоит ли что-то говорить, если создал нечто прекрасное, как этот кадр: обнаженная TAYANNA, отвесные скалы и бушующая сила воды, идеально обтекающая тело певицы.

Реклама

TAYANNA снялась голышом / instagram.com/tayanna_reshetnyak

Читайте такжеБритни Спирс нашла новую любовь в Харькове

Ранее TAYANNA позировала топлес прямо посреди улицы.

Другие интересные новости: