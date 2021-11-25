Анна Неплях без нижнего белья засветила своих "мисс Вселенная" в ультраоткровенном наряде

Голые прелести Неплях увидел весь Париж / instagram.com/neplyah

"Мисс Украина Вселенная" модель Анна Неплях активно готовится представить нашу страну на международном конкурсе в декабре 2021 года. Недавно девушка приехала в Париж на важные съемки.

Неплях отмечает, что за внешним лоском скрывается тяжелая работа. Поэтому не отказывает себе в отдыхе, когда удается свободная минута.

Так в Париже "мисс" побывала на вечеринке, для которой выбрала крайне пикантный наряд.

Девушка без нижнего белья надела кофту от модного французского бренда Jacquemus за 350 долларов.

Но далеко не громкое имя дизайнера сделало фото Неплях таким примечательным: на балконе парижской гостиницы девушка надела ярко-красную кофту без белья.

Образ получился настолько откровенным и сочным, что грудь модели едва не выскочила из кофты на мягкое парижское солнышко.

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Восхитительная Анна Неплях в откровенной кофте от Жакмюс / instagram.com/neplyah

Поклонники оценили смелость Анны Неплях в выборе наряда и тонкое умение девушки его преподнести:

"Чтобы я так людям доверяла, как вы этой кофточке".

"Ох и кофта!"

"Это же просто пожар!"

"Какая красавица неземная! Услада для глаз!"

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Ранее Мисс Украина Вселенная спровоцировала ДТП с участием трех машин.

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