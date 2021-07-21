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"Тело набирается энергии": Tayanna топлес показала грудь прямо посреди улицы

21 июля 2021, 06:35

Tayanna взбудоражила Сеть откровенными кадром.

Tayanna
Tayanna / Instagram

Украинская певица Tayanna не скрывает, что обожает свое тело, и предпочитает дома поменьше лишней одежды. Поклонников она также часто балует соблазнительными кадрами, которые оставляет в своем Instagram.

Tayanna Снова показала провокационный кадр, посветив загорелой грудью под полами розового жакета.

"Друзья, как часто вы позволяете себе отключиться от повседневности? Просто гуляя по парку или по любимым улочкам города. Я стараюсь постоянно это делать, потому что именно в такие моменты мое тело и внутренний мир набираются энергии ...", - написала Tayanna.

На кадре она удачно сочетает зеленые босоножки с розовым костюмом с мини - он засветил ее длинные сексуальные ножки, спортивное тело и соблазнительную грудь.

Tayanna
Tayanna / instagram.com/tayanna_reshetnyak/

"Апазахахаапххх подавилась утренним цикорием)", "Я саме в такому вигляді гуляю парком", "Ничесе", "Бомба", "Неземная", "Какая же меджик", "Точно так же стараюсь чаще, как только есть возможность", "Если б на прогулке мне встречалась ты такая, то гулял бы и гулял....", - пишут в комментариях.

Напомним, звезда Квартала побаловала поклонников обольстительными формами в мини-бикини.

Татьяна Решетняк Tayanna новости шоу бизнеса
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