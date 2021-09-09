Tayanna впервые показала своего мужчину, но скрыла его лицо от публики

Tayanna / Instagram

Украинская певица Tayanna после локдауна заинтриговала общественность тем, что у нее появился новый парень, а в июне рассказала, как сын Даниель воспринял ее нового друга.

Tayanna до сих пор не показала и не представила своего молодого человека общественности, но уже засветила его руку в авто. Теперь Tayanna показала своего мужчину на фото со спины - скрытым оказалось только его лицо. Так просто понять сложно, кто это, но певица засветила статуру и прическу своего возлюбленного.

"На сегодняшний день мне интересней в отношениях, я счастливее!", - подписала она совместное фото в сториз Instagram

Как поклонники отреагировали на фото - пока что неизвестно, потому что их реакции видит только сама Tayanna. Что же касается комментариев в Instagram, то в них певицу уже давно расспрашивают о новом мужчине в ее жизни.

До этого Татьяна Решетняк сообщила, что ее парня зовут Александр.

Напомним, что первый муж Татьяны - Егор Глеб, он же отец ее сына. Она уже рассказыавала, какие отношения у них, когда Ани Лорак начала роман с музыкантом.