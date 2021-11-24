Надежда Мейхер с голыми ягодицами засветила пикантную татуировку

Увидеть ее может позволить себе далеко не каждый.
Певица, ведущая и актриса Надежда Мейхер занимается дизайном женской одежды. Для промо-фотографий своего киевского магазина артистка снимается самостоятельно.
На фотографии, рекламирующей соблазнительное черное боди, артистка снялась в весьма пикантной позе.
Мейхер позировала, развернувшись спиной к камере. Пиджак она небрежно сбросила, обнажив округлые булочки.
На них у певицы красуется пикантная татуировка - причудливый орнамент, который тянется от внешней стороны бедра вверх к сочным ягодицам.
Вовсе не изысканное боди на рекламном фото привлекло внимание поклонников артистки. 39-летняя Мейхер невольно показала изгибы своего тела самым соблазнительным образом.
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Ранее Надежда Мейхер показала себя во всей красе в прозрачном костюме.
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