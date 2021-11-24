Надежда Мейхер с голыми ягодицами засветила пикантную татуировку

Надежда Мейхер сверкнула голыми ягодицами / instagram.com/nadyameiher

Певица, ведущая и актриса Надежда Мейхер занимается дизайном женской одежды. Для промо-фотографий своего киевского магазина артистка снимается самостоятельно.

На фотографии, рекламирующей соблазнительное черное боди, артистка снялась в весьма пикантной позе.

Мейхер позировала, развернувшись спиной к камере. Пиджак она небрежно сбросила, обнажив округлые булочки.

На них у певицы красуется пикантная татуировка - причудливый орнамент, который тянется от внешней стороны бедра вверх к сочным ягодицам.

Вовсе не изысканное боди на рекламном фото привлекло внимание поклонников артистки. 39-летняя Мейхер невольно показала изгибы своего тела самым соблазнительным образом.

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Мейхер показала татуировку на ягодицах / instagram.com/meiherbymeiher

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Ранее Надежда Мейхер показала себя во всей красе в прозрачном костюме.

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