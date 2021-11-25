Артур Логай признался, кто из его семьи влюблен в его партнершу по Танцам со звездами Анну Карелину

Артур Логай и Анна Карелина на паркете Танцев со звездами 8 / Пресс-служба

Уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 состоится грандиозный суперфинал главного танцевального шоу страны Танці з зірками. Накануне решающего воскресенья финалисты Артур Логай и Анна Карелина посетили студию Твого дня.

Артур рассказал, что еще в начале проекта даже не надеялся, что простой парень из маленького городка дойдет до суперфинала. Но поддержка семьи, его партнерши по танцам Ани, судей и зрителей заставила поверить в себя и каждый раз удивлять всех техническим исполнением и невероятными поддержками.

Артур Логай и Анна Карелина на паркете Танцев со звездами 8 / Пресс-служба

В эфире Артур поблагодарил Аню за столь долгий и успешный путь на Танцях з зірками и признался, что его старший сын Герман очень влюблен в нее. За обеденным столом актер достал подарочную коробочку и в прямом эфире подарил Ане от всей своей семьи.

"Аня, сын сказал сделать тебе сюрприз и передать, что ты очень красивая. От всех мужчин моей семьи тебе этот маленький подарок, но пожалуйста, открой его в это воскресенье на паркете. Возьми его с собой на финал, ты потом поймешь почему", - заинтриговал Аню и всех присутствующих Артур.

Ведущие Твого дня Ирина Ванникова и Влад Яма подсчитали, что пара на проекте сделала 49 поддержек и предложили Ани и Артуру в студии показать 50-ю юбилейную поддержку.

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Аня добавила, она с мужем дружит с семьей Артура уже несколько месяцев и никакой ревности у вторых половинок не возникает.

Напомним, голосование за любимые пары открыто всю неделю. Все голоса, которые телезрители отправляли за пары в прошлом эфире, будут добавлены к результатам голосования на этой неделе и к результатам суперфинала. В воскресенье традиционно за каждый танец судьи будут выставлять свои оценки, которые прибавятся к голосованию телезрителей. Победит та пара, у которой будет самая большая сумма баллов.

Артур Логай и Анна Карелина на паркете Танцев со звездами 8 / Пресс-служба

Чтобы поддержать своего фаворита, отправляйте смс с номером пары на короткий номер 7914 и звоните по номеру 0900 900 0XX, где ХХ – код пары. Также отдавайте свои суперголоса в мобильных приложениях 1+1 video и Киевстар ТВ.

Традиционно с одного номера вы можете позвонить 50 раз и отправить 50 смс, а также отправить по семь суперголосов из каждого мобильного приложения 1+1 и Киевстар ТВ.

Смотрите грандиозный суперфинал шоу Танці з зірками в воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1.