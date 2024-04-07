Супруга Козловского рассказала о родах и выложила фото с малышом

Пиар-директор и супруга украинского певца-воина Виталия Козловского Юлия Бакуменко показала трогательные фото с партнерских родов их первенца Оскара. Девушка призналась фанатам в Instagram, что очень переживала перед родами из-за опыта своей матери.
"У моей мамы история родов походила на фильм ужасов и пыток. Поэтому я где-то подсознательно боялась ее повторить", – говорится в сообщении.
По словам Юлии, схватки начались в два ночи, а к утру малыш уже был с супругами. Бакуменко также поделилась своими впечатлениями от партнерских родов.
"Кто сомневается, стоит ли, не сомневайтесь. Это чрезвычайное доверие и поддержка. Не только моральное, но и физическое. Мне было гораздо легче вместе и это те моменты, которые будут в памяти на всю жизнь!" – написала она.
Кто такой Виталий Козловский?
Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).
Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.
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