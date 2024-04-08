Капитан шоу "Я люблю Украину" Александр Педан заговорил об усыновлении

Ребенок из детского дома - горячая тема в семье шоумена.

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Александр Педан про усыновление - шоумен высказался про пополнение в семье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/pedanos

Украинский ведущий Александр Педан воспитывает с женой двоих детей - 19-летнюю Валерию и 7-летнего Марка. Сегодня шоумен не исключает, что в его семье может появиться еще один ребенок.

Он признается - усыновление становится предметом для обсуждения в его доме все чаще. Об этом ведущий рассказал на шоу "Ближче до зірок".

"Мы с женой говорили об усыновлении. Думали и до сих пор думаем", - отмечает Педан.

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Впрочем, он подчеркнул, что это - не вопрос ближайшего времени. Ему удалось установить близкие и доверительное отношение с биологическими детьми, которым он старается уделять все свое свободное время. Ребенок из детдома будет нуждаться в еще большем количестве этого эмоционального ресурса, и Александр пока не уверен, что способен обеспечить этим еще одного малыша.

"Если сейчас взять маленького ребенка, ему нужно дать ровно столько внимания, вот сколько ему нужно. Сейчас, к сожалению, я не вижу в себе такого ресурса и такой возможности, того времени", - говорит он.

Кто такой Александр Педан? Александр Педан - украинский ведущий и конферансье. Бывший игрок КВН (Стильный ветер, TM-TV, Три толстяка). Наиболее известен своей работой в проектах Comedy Club UA, "Підйом", "Україна сльозам не вірить", "Зроби мені смішно", "Інтуїція", "Хто зверху?", "Зірки під гіпнозом" и пр.

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