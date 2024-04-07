Родные узнали с трудом: Анна Кошмал сменила имидж

Украинская актриса Анна Кошмал - мастер перевоплощений. Ей прекрасно удаются в кадре и на сцене и серые мышки, и роковые красотки. Тем не менее поклонники привыкли видеть артистку изящной, с голубыми глазами и светло-русыми волосами.
Такой же Кошмал видят и ее близкие, которые были совершенно не готовы к тому, что Анна сменит имидж. В своем блоге в Instagram актриса показала видео, на котором появилась в кадре с рыжими волосами.
Новая прическа была ей очень к лицу, и лишь добавила ее образу новую утонченную грань. Кошмал, вероятно, и самой понравился новый цвет волос, так как она спросила у поклонников, стоит ли ей привязываться к нему.
Правда, муж артистки не был воодушевлен этим решением. Анна призналась, что сын Миша ее узнал сразу, а вот возлюбленный не сразу понял, кто перед ним. К счастью, экстремальные перемены во внешности звезды оказались лишь результатом специального фильтра, который она наложила на видео.
Кто такая Анна Кошмал?
Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.
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