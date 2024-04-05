Популярный шоумен и воин ВСУ рассказал, где и на каком направлении служит

Геннадий Попенко служит уже два года и высоко ценит возможность быть полезным своей стране.

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Геннадий Попенко раскрыл подробности своей службы в ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/popenko_hennadii

Украинский актер и шоумен Геннадий Попенко вместе с семьей пережил 45 дней оккупации. После освобождения он начал активно волонтерить, а в июне 2022 года артист принял присягу и вступил в ряды ВСУ.

Сперва он был в одном подразделении, где получил боевой опыт. Полтора года спустя его перевели в 59-ую отдельную механизированную бригаду на Запорожское направление.

Об этом артист-военный рассказал в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці". Его место службы теперь "Культурный Десант". "Это удивительный институт, с которым я не пересекался, а теперь я к этому непосредственно причастен. Я понимаю изнутри, насколько это гораздо круче, чем я себе думал", - признается Попенко.

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При этом актер отметил, что "Культурный Десант" имеет хорошую репутацию среди украинских защитников, ведь собран из таких же военных с боевым опытом и ранениями с одной лишь разницей, что раньше они были артистами. Теперь их всех объединила страшная война, от реалий которой помогают отвлечься побратимы из "Культурного Десанта".

"Культурный Десант" – это ребята, которые служат в разных рядах войск. Там и пулеметчики, и саперы, и аэроразведчики, но все они до этого были культурными деятелями. Конкретно я служу на Запорожском направлении, вдоль линии столкновения ездим. В нашем подразделении есть парень-мультиинструменталист. Когда он приезжает к ребятам, а ты им говоришь, что это "десантник", который был ранен под минометным обстрелом, а сам он минометчик, мы его забрали с реабилитационной кровати, и у него до сих пор в теле есть куски железа, ребята становятся шокированными", - рассказывает Геннадий Попенко.

Кто такой Геннадий Попенко? Геннадий Попенко - украинский актер и шоумен. На его счету более 30 ролей в популярных украинских фильмах и сериалах ("Виклик", "Будинок "Слово" и пр.). Был ведущим телепроектов "3х4. Найкумедніше домашнє відео", "Підйом", "Загублений світ" и т.д. Имеет орден "За заслуги" третьей степени.

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