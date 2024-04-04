"Источник любви и силы": Вакарчук разоткровенничался о новой жене и детях

48-летний артист Святослав Вакарчук, что антидепрессантом во время полномасштабной войны между Россией и Украиной для него стали творчество и семья.

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Святослав Вакарчук разоткровенничался о новой жене и детях / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Легендарный украинский музыкант и фронтмен коллектива "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые за долгое время прокомментировал свою личную жизнь - в интервью изданию "Украинская правда".

48-летний артист признался, что антидепрессантом во время полномасштабной войны между Россией и Украиной для него стали творчество и семья.

"Мне в каком-то смысле повезло в жизни, потому что у меня есть вечный антидепрессант. Это творчество. Как бы ни было трудно, творчество дает силы идти вперед, позволяет реагировать на все ситуации. Плюс у меня менее чем за год до полномасштабного вторжения родился сын, а во время уже большой войны дочь. И это для меня такой источник любви и силы. Творчество и дети, жена, семья - то, что держит мой дух на двух столпах, а третьим столбом являются мои поездки на фронт. Эти три вещи делают устойчивым мое психическое состояние", - поделился Вакарчук.

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К слову, в 2021 году артист объявил о расставании с гражданской женой, дизайнером Лялей Фонаревой ‒ после 20 лет совместной жизни. 25 августа того же года стало известно, что Вакарчук впервые стал отцом. По данным СМИ, его спутница жизни ‒ совладелица компании Radioaktivefilm Евгения Яцута родила певцу сына Ивана. А в июле 2022 года у пары появилась дочь Соломия. Сам же Вакарчук ни разу в интервью не назвал имя своей возлюбленной.

Кто такой Святослав Вакарчук? Святослав Вакарчук - украинский музыкант, певец, лидер группы Океан Эльзы. Заслуженный артист Украины. Создатель и председатель политической партии "Голос" (2019-2020). Выпустил 10 музыкальных альбомов в составе Окена Эльзы.

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