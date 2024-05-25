Ты сама справляешься: муж Ефросининой, на фоне слухов о разводе, обратился к ведущей

Маша Ефросинина отмечает свои 45 лет.

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Машу Ефросинину трогательно поздравил муж / Коллаж Главред, фото Instagram/mashaefrosinina

Легендарная украинская телеведущая, блогерша и светская львица Маша Ефросинина сегодня отмечает круглую дату - 45 лет. Ведущая активно репостит поздравления от своих коллег и друзей.

Не остался в стороне и муж Маши Ефросининой, который сейчас несет службу в ВСУ - Тимур Хромаев. Несмотря на бесконечные слухи о том, что Ефросинина и ее муж находятся на грани развода, пара каждый раз доказывает обратное. Так, на своей странице в Instagram, Хромаев трогательно поздравил супругу с днем рождения.

"Машенька, сегодня важный день – у тебя День рождения, да еще и круглая дата. Я не считаю годы вместе, но я очень благодарен судьбе, что встретил тебя тогда в Ялте, и за каждый год, месяц, день, которые мы провели вместе. Очень благодарен тебе за подлинность чувств, за детей, за нашу семью, за то, что научилась принимать мои решения, даже если не соглашаешься с ними внутри", - пишет муж Ефросининой.

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Он отмечает, что в то время, когда он выполняет свой военный долг, его супруга продолжает меняться. "Ты сама справляешься со всеми обязанностями главы нашей семьи. Я тебя называю "женщина-центр принятия решений" не зря. Ты стала самым надежным тылом для меня и наших детей. Спасибо. И поздравляю! Моя Маша, годы – это только путь, который тебя закаляет. Люблю тебя", - нежно написал Хромаев.

Маша Ефросинина - последние новости по теме

Отметим, недавно Маша Ефросинина решила прокомментировать свое скандальное интервью с певицей Кристиной Соловий. Ефросинина отмечает, что, во-первых, интервью с Соловей было "слишком эмоциональным".

А также блогер Александр Волошин сказал, как он лично к Маше Ефросининой относится. Он заявил, что Ефросинина не вызывает у него доверия, поскольку, "лицемерная и часто паразитирует на популизме".

Ранее Маша Ефросинина призналась, как обманывает окружающихсвоим образом идеальной деятельницы, которая держит свою жизнь под строжайшим контролем.

Также Ефросинина рассказала про постельные отношения с мужемТимуром Хромаевым, у которого, по словам ведущей, и сейчас очень много женщин.

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