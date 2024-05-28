На Оксану Билозир было совершено покушение - певица раскрыла детали

Артистка и политик оказалась прикованной к постели на целый год.

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Оксана Билозир покушение - Билозир раскрыла подробности ее отравления в 2005 году / коллаж: Главред, фото: instagram.com/oksana_bilozir

В 2005 году Народная артистка Украины Оксана Билозир занимала должность министра культуры Украины. Высокий пост принес певице не только новый виток в политической карьере, но и смертельную опасность.

Так в интервью для программы "Ліберті-Арт" на телеканале "Музвар" Билозир призналась, что в 2005 году на нее было совершено покушение. Артистку отравили неизвестным веществом, которое позже было определено, как "Новичок".

"Я лежала в "Феофании" целый год. Я была частично парализована, у меня было полностью деформировано лицо. Одним словом, сложилась очень тяжелая ситуация. Я выжила всем назло. Теперь понимаю, что это был "Новичок", потому что у нас уже есть больше информации об этом", - рассказала Оксана Владимировна.

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Она также отметила, что виновный в ее отравлении неизвестен - певица лично обратилась в СБУ с просьбой закрыть уголовное дело, так как боялась за свою жизнь. "Было открыто уголовное дело, все-таки я госслужащая первого уровня. Но я попросила, чтобы СБУ закрыло это дело, потому что знала, что не смогу себя защитить, а мне нужно было выжить, жить", - признается Оксана Билозир.

Кто такая Оксана Билозир? Оксана Билозир - украинская певица и политический деятель. Народная артистка Украины (1994). Министр культуры и искусств Украины (февраль 2005 года - май 2005 года), министр культуры и туризма Украины (май 2005 года - сентябрь 2005 года). Народный депутат Украины IV, V, VI, VIII созывов, сообщает Википедия.

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Также экс-муж Камалии, пакистанский миллиардер Мохаммад Захур, заговорил про ее "побитые" фото. Мужчина прокомментировал свою причастность к ним, которую ему стали приписывать в социальных сетях.

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