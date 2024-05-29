Звездная ведущая шоу Танці з зірками родила первенца и показала лицо младенца

Актриса, модель и ведущая шоу Танці з зірками Иванна Онуфрийчук поделилась прекрасной новостью - она впервые стала мамой. В своем блоге в Instagram она показала первые фото с сыночком через считанные часы после родов.
На одном из снимков Иванна позирует с младенцем на груди - уставшая, но очень счастливая. На другом мальчика сфотографировали крупным планом.
Онуфрийчук не боится предрассудков, и новорожденного не скрывала. Нежные снимки с сыном она подписала: "Наша радость, наше счастье, наша Вселенная! Мы ждали тебя всю жизнь".
Иванна Онуфрийчук пока не озвучила имя первенца. Известно, что роды проходили в Швейцарии.
Что такое Танці з зірками?
Танці з зірками - украинское танцевальное шоу, адаптация британского проекта BBC "Strictly Come Dancing". Первый сезон вышл на телеканале 1+1 в 2006 году. Всего вышло 8 сезонов. Принцип "Танцев" прост - известные публичные личности и звезды шоу-бизнеса соревнуются за звание лучшего танцора. В этом им помогают партнеры - профессиональные танцоры и хореографы. Вместе с ними селебритис в прямом эфире исполняют танцевальный номер, на подготовку которого уходит неделя.
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