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Звездная ведущая шоу Танці з зірками родила первенца и показала лицо младенца

Анна Подгорная
29 мая 2024, 15:49
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Иванна Онуфрийчук не смогла отказать себе в удовольствии похвастаться своим малышом.
Иванна Онуфрийчук с мужем
Иванна Онуфрийчук родила сына - первые фото ведущей после родов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Актриса, модель и ведущая шоу Танці з зірками Иванна Онуфрийчук поделилась прекрасной новостью - она впервые стала мамой. В своем блоге в Instagram она показала первые фото с сыночком через считанные часы после родов.

На одном из снимков Иванна позирует с младенцем на груди - уставшая, но очень счастливая. На другом мальчика сфотографировали крупным планом.

Онуфрийчук не боится предрассудков, и новорожденного не скрывала. Нежные снимки с сыном она подписала: "Наша радость, наше счастье, наша Вселенная! Мы ждали тебя всю жизнь".

видео дня

Иванна Онуфрийчук пока не озвучила имя первенца. Известно, что роды проходили в Швейцарии.

Иванна Онуфрийчук с сыном
Иванна Онуфрийчук родила сына - первые фото ведущей после родов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Что такое Танці з зірками?

Танці з зірками - украинское танцевальное шоу, адаптация британского проекта BBC "Strictly Come Dancing". Первый сезон вышл на телеканале 1+1 в 2006 году. Всего вышло 8 сезонов. Принцип "Танцев" прост - известные публичные личности и звезды шоу-бизнеса соревнуются за звание лучшего танцора. В этом им помогают партнеры - профессиональные танцоры и хореографы. Вместе с ними селебритис в прямом эфире исполняют танцевальный номер, на подготовку которого уходит неделя.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее военный ветеран, писатель, ведущий и общественный деятель Александр 'Терен' Будько, который стал главным героем нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", рассказал, у каких девушек нет шансов завоевать его сердце.

Также стало известно, что на Оксану Билозир было совершено покушение. Певица раскрыла детали отравления, из-за которого она на целый год осталась прикованной к больничной постели.

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